Рустэм Хамитов: «Республика чувствует себя надежно»

— Меньше всего хотелось бы говорить о цифрах, тоннах или километрах. Но движение вперед идет. Поработали неплохо, рост 2−3% по сравнению с первым кварталом 2016 года. Растут налоговые доходы, на 15%. Неплохо обстоят дела с инвестициями. Плюс 4%, это лучшие цифры по ПФО, где у нас неслабые соседи. Все это дает уверенность. Республика чувствует себя надежно. Это не хвастовство, а констатация фактов, — начал Рустэм Хамитов.

Отметим, что за неделю на горячую линию главы региона поступило более 9 тыс. вопросов.