Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои»
Украина отказывается от всех законов СССР
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
История Тимура и Амура получила неожиданное продолжение
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
В КНДР празднуют юбилей «солнца нации» Ким Ир Сена США допускают, что в связи с праздником состоится испытание баллистической ракеты
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: 35-летняя Анна Курникова показала фигуру в бикини
Путин объяснил, почему США и Запад против РФ
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
"Признаюсь, я ослеплен": Шаляпин влюбился в богатую американку
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Уйгурская проблема Китая
17:32 (мск), источник: PROUFU.ru

Рустэм Хамитов: «Республика чувствует себя надежно»

Прямую линию общения с населением на республиканских телеканалах начал Глава РБ Рустэм Хамитов. Он считает, что «республика — это крепкий, сильный регион РФ».

Источник: РИА "Новости"

— Меньше всего хотелось бы говорить о цифрах, тоннах или километрах. Но движение вперед идет. Поработали неплохо, рост 2−3% по сравнению с первым кварталом 2016 года. Растут налоговые доходы, на 15%. Неплохо обстоят дела с инвестициями. Плюс 4%, это лучшие цифры по ПФО, где у нас неслабые соседи. Все это дает уверенность. Республика чувствует себя надежно. Это не хвастовство, а констатация фактов, — начал Рустэм Хамитов.

Отметим, что за неделю на горячую линию главы региона поступило более 9 тыс. вопросов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
Силы коалиции по ошибке уничтожили в Сирии 18 бойцов оппозиции
Минюст обжалует решение ЕСПЧ по делу о Беслане
Кремль поддержал выступление Сафронкова на заседании Совбеза ООН
Трамп заинтересовался добычей полезных ископаемых на Луне
В ГД внесен законопроект об отмене дня тишины перед выборами
Минимальная цена за бутылку водки будет увеличена до 205 рублей
Орешкин пересмотрел прогноз по курсу рубля
Спорт
Карасев сохранил Европу для России. Анонс четвертьфиналов В четверг, 13 апреля, состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы по футболу. Российский арбитр Сергей Карасев рассудит поединок «Аякс» — «Шальке»
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери Теперь у Виктории появилась возможность выпускать под брендом «Харпер Бэкхем» косметику, игрушки и одежду, а сама Харпер, если захочет, сможет сделать карьеру в шоу-бизнесе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь