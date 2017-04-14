Мутко: Подготовка Казани к Кубку конфедераций и ЧМ-2018 не вызывает тревог

«Казань не подведет, ее подготовка никогда не вызывала тревог у наших коллег из ФИФА, никогда не было вопросов. Все в достаточно высокой степени готовности. Остается внести еще некоторые штрихи, сделать определенный ремонт для создания комфортной среды, установить систему для идентификации болельщиков», — сказал Мутко.

Ранее Мутко заявил, что его беспокоят темпы продажи билетов на матчи Кубка конфедераций.

«Надеюсь, 24 и 25 апреля (в эти дни в Санкт-Петербурге состоится заседание совета оргкомитета “Россия-2018” при участии ФИФА. — Прим. ТАСС) мы еще раз обсудим вопросы, касающиеся продажи билетов. Открытие билетных центров должно подстегнуть покупателей», — отметил вице-премьер.

Центры по продаже билетов откроются 19 апреля.

Стадион «Казань-Арена» примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018. Вместимость стадиона составляет около 45 тысяч зрителей.