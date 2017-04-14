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09:53 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Подготовка Казани к Кубку конфедераций и ЧМ-2018 не вызывает тревог

КАЗАНЬ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. Подготовка Казани к Кубку конфедераций по футболу 2017 года и чемпионату мира — 2018 находится на должном уровне и никогда не вызывала тревог. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко, в четверг посетивший Казань.

Источник: ТАСС

«Казань не подведет, ее подготовка никогда не вызывала тревог у наших коллег из ФИФА, никогда не было вопросов. Все в достаточно высокой степени готовности. Остается внести еще некоторые штрихи, сделать определенный ремонт для создания комфортной среды, установить систему для идентификации болельщиков», — сказал Мутко.

Ранее Мутко заявил, что его беспокоят темпы продажи билетов на матчи Кубка конфедераций.

«Надеюсь, 24 и 25 апреля (в эти дни в Санкт-Петербурге состоится заседание совета оргкомитета “Россия-2018” при участии ФИФА. — Прим. ТАСС) мы еще раз обсудим вопросы, касающиеся продажи билетов. Открытие билетных центров должно подстегнуть покупателей», — отметил вице-премьер.

Центры по продаже билетов откроются 19 апреля.

Стадион «Казань-Арена» примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018. Вместимость стадиона составляет около 45 тысяч зрителей.

Игры Кубка конфедераций, помимо Казани, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи с 17 июня по 2 июля. Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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