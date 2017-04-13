Суд арестовал четырех человек по делу об избиении полицейских 26 марта

Ранее сегодня стало известно, что по уголовному делу о нападении на представителей власти — сотрудников МВД и Росгвардии — обвинения предъявили четырем фигурантам — Александру Шпакову, Станиславу Зимовцу, Юрию Кулию и Андрею Косых.

По данным следственного комитета, Шпаков на Тверской улице пытался открыть дверь в служебный автобус полиции и несколько раз ударил кулаком в лицо сотрудника МВД. Косых нанес удары двоим полицейским, в том числе, одному из них — ногой, из-за чего тот потерял сознание. Зимовец бросил кирпич в спину сотрудника Росгвардии. Кулий также совершил нападение на полицейского, но обстоятельства этого не сообщаются.

Самый старший из арестованных — Шпаков — 1977 года рождения. Младший — Кулий — 1989 года.

Митинги прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Несанкционированная властями акция состоялась 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7−8 тысяч человек. В МВД сообщили, что были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных отпустили.