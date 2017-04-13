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18:32 (мск), источник: PROUFU.ru

Хамитов о дорогах и «снежном апокалипсисе»: «Этой зимой было позорно плохо»

Одной из самых горячих тем сегодняшней прямой линии Рустэма Хамитова ожидаемо стали разбитые башкирские дороги. Уфимцы также задали главе вопрос — ездит ли он сам за рулем или же предпочитает услуги водителей. Ответил глава несколько эмоционально.

Источник: Proufu.ru

— Я уже навыки немного растерял, езжу мало, в основном, с водителями. И вижу состояние наших дорог. Когда колесо машины в яму попадает, я тихо про себя ругаюсь. Так, чтоб не слышал никто. Конечно, это неправильно, когда после сильных снегопадов десятки дней расчищаются улицы. Когда люди по козьим тропкам ходят, когда не могут выйти на прогулку и спокойно пойти в кино, в театр. Недорабатывают руководители предприятий. Почему не чистят сами? Говорят, это не моя территория. Что это за позиция такая?! Вы же стараетесь для своего зрителя. Для своего покупателя. От нас благоустройство зависит в том числе. Нельзя только писать и жаловаться.

Хамитов также не смог пройти мимо и «снежного апокалипсиса».

— Этой зимой было позорно плохо. Такая вот работа муниципалитета. В Стерлитамаке и Октябрьском хорошо чистили. Ну взяли бы оттуда технику, если не хватает. Говорят, мы справимся сами — ну не справились. Я многовато об этом говорю. Но и у меня в почте много жалоб. У меня много разъяренных и эмоциональных писем. Отмечу, что этим пользуются оппозиционныо настроенные люди. Власть так подставляться не должна, работать надо. А не разборками какими-то заниматься.

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