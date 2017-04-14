Мэрия Воронежа выберет инвестора платных парковок из 4 претендентов

Мэрия Воронежа получила заявки от четырех компаний, претендующих на создание платных парковок в центре города, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в горадминистрации. В конкурсе примут участие три воронежских компании и одна белгородская. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки в четверг, 13 апреля.

В течение недели комиссия проверит заявки на соответствие условиям конкурса, пояснили в горадминистрации. Оценивать предложения комиссия будет с 21 апреля по 19 июля. Городские власти намерены до конца августа 2017 года подписать с победителем конкурса концессионное соглашение на создание платного парковочного пространства. Победителем станет участник конкурса, который предложит наилучшие условия исполнения концессионного соглашения.

В рамках договора концессии инвестор создаст 6 тыс. парковочных мест на 52 участках дорог в центральной части города, на территории от Университетской площади до площади «Застава» и от Цирка до Чернавского моста. Срок концессии составит 10 лет. До выхода на самоокупаемость платного парковочного пространства в городской бюджет будет перечисляться 25% прибыли от его эксплуатации, после этого — 40%.

Максимальная стоимость часа парковки составит 40 рублей. Инвестор получит возможность создать несколько тарифных зон в зависимости от уровня загруженности парковок на разных улицах. Оплатить парковку можно будет тремя способами: через паркомат, мобильное приложение или SMS. В платном режиме парковки будут работать 12 часов в сутки. Штраф за неоплату парковки составит 1,5 тыс. рублей.

Запустить в эксплуатацию первые 3 тыс. парковочных мест концессионер должен до конца 2017 года, еще 3 тыс. — к 1 апреля 2018 года.

Контекст

О намерении создать в Воронеже платное парковочное пространство городские власти объявили в конце 2015 года. Александр Гусев доложил губернатору Алексею Гордееву, что предполагаемая схема размещения платных автомобильных стоянок предусматривает создание парковок в районах Цирка, площади Ленина, ВГУ, Кольцовского сквера и проспекта Революции. В центре Воронежа намеревались создать 8 тыс. парковочных мест за счет муниципалитета. Стоимость работ оценили от 60 млн на первом этапе до 40 млн на последнем. Они должны были завершиться к 2020 году.

Поскольку в 2016 году работы по строительству платных парковок так и не начались, Алексей Гордеев в середине октября поручил главе департамента транспорта и автодорог Александру Дементьеву активизировать поиск инвестора.