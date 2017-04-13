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18:27 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области смягчат антиалкогольный закон

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании губдумы.

Решено снять запрет на продажу в День студентов (25 января), День молодежи (27 июня) и Международный день студентов (17 ноября). Об этом на заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле губдумы сообщил замруководителя правового управления аппарата парламента Роман Ляопаров, пишет 63.ru.

Запрет сохранится в Международный день защиты детей (1 июня) и в День знаний. Причем, если 1 сентября будет выпадать на выходной день, то ограничение будет действовать на следующий рабочий день.

Кроме того, если ранее торговать спиртным можно было с 10:00 до 22:00, то скоро делать это можно будет с 8:00 до 23:00, отметила зампредседателя комитета Светлана Бескоровайная.

Политики объяснили свои действия тем, что из-за действия запрета граждане идут за алкоголем в «разливайки» либо в магазины, которые торгуют спиртным нелегально.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании губдумы.

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