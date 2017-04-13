Рада уволила Билоуса с поста главы Фонда госимущества
Верховная Рада Украины одобрила увольнение Игоря Билоуса с должности главы Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию.
Верховная Рада Украины одобрила увольнение Игоря Билоуса с должности главы Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию.
За соответствующее постановление проголосовали 242 народных депутата на пленарном заседании в четверг.
В ходе обсуждения представители некоторых фракций высказались за то, что И. Билоусу следовало бы отчитаться в парламенте о своей деятельности на посту главы ФГИ. Как сообщалось, И. Билоус заявил о намерении уйти в отставку 10 апреля.
«Для меня пришло время двигаться дальше. Сначала планирую небольшой перерыв, проведу время с семьей. И вскоре вернусь к тому, чем занимался до прихода на госслужбу», — отметил он.
Верховная Рада утвердила И. Билоуса главой ФГИ 19 мая 2015 года. До этого он возглавлял Государственную фискальную службу с момента ее создания в июне 2014 года до 24 февраля 2015 года, а ранее непродолжительное время занимал должность руководителя Государственной налоговой службы. До перехода на госслужбу И. Билоус был главой
Согласно закону Украины «О Фонде государственного имущества Украины», глава Фонда госимущества назначается на должность и освобождается с должности президентом Украины по согласию Верховной Рады Украины.