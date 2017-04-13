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18:54 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Рада уволила Билоуса с поста главы Фонда госимущества

Верховная Рада Украины одобрила увольнение Игоря Билоуса с должности главы Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию.

Источник: Telegraf.com.ua

За соответствующее постановление проголосовали 242 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

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В ходе обсуждения представители некоторых фракций высказались за то, что И. Билоусу следовало бы отчитаться в парламенте о своей деятельности на посту главы ФГИ. Как сообщалось, И. Билоус заявил о намерении уйти в отставку 10 апреля.

«Для меня пришло время двигаться дальше. Сначала планирую небольшой перерыв, проведу время с семьей. И вскоре вернусь к тому, чем занимался до прихода на госслужбу», — отметил он.

Верховная Рада утвердила И. Билоуса главой ФГИ 19 мая 2015 года. До этого он возглавлял Государственную фискальную службу с момента ее создания в июне 2014 года до 24 февраля 2015 года, а ранее непродолжительное время занимал должность руководителя Государственной налоговой службы. До перехода на госслужбу И. Билоус был главой инвестиционно-банковского управления инвесткомпании «Ренессанс Капитал» в Украине и странах Центрально-Восточной Европы, содиректором киевского регионального офиса. Ранее с 2005 года работал в инвестиционном банке UBS, где возглавлял украинский бизнес, а до этого — в SARS Capital — киевской инвестиционной компании, специализирующейся на сделках M&A.

Премьер-министр Владимир Гройсман после провала приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) в конце прошлого года неоднократно резко критиковал главу ФГИ, предлагая ему и всему руководству Фонда подать в отставку. Поступления от приватизации госимущества в общий фонд госбюджета Украины в 2016 году составили 188,92 млн грн, или 1,1% от утвержденного в госбюджете плана в 17,1 млрд грн. Одновременно Фонду удалось на 67,2% перевыполнить план доходов от аренды государственного имущества — в госбюджет было перечислено 1,028 млрд грн при заложенных 615 млн грн.

Согласно закону Украины «О Фонде государственного имущества Украины», глава Фонда госимущества назначается на должность и освобождается с должности президентом Украины по согласию Верховной Рады Украины.

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