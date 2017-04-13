Год системы ProZorro в цифрах: крупнейшие закупки и заказчики

С 1-го апреля 2016 все органы исполнительной власти и госмонополии обязали закупаться через Систему публичных электронных закупок ProZorro. За это время прошло более 190 тыс. тендеров.

Торги провели 12,56 тыс. организаторов и в них приняли участие 38,16 тыс. поставщиков. В Топ-5 крупнейших завершенных торгов в системе ProZorrо вошли тендеры на ремонт дорог. В частности, служба автомобильных дорог в Тернопольской области только в одном тендере подписала контракты на 1,22 млрд грн. В этих торгах принимало участие 3 поставщика, а победу одержала компания «Техно-Буд-Центр».

На втором и третьем месте оказались тендеры на дизельное топливо для «Укрзализныци» на сумму 1,15 и 1,1 млрд грн. На четвертом месте оказался тендер на ремонт и содержание дорог в Винницкой обл. — на него потратили 885 млн грн. На пятом месте — тендер на услуги по содержанию дорог в Тернопольской области — 856 млн грн.

Строительные работы стали категорией завершенных закупок с самой большой плановой суммой — их бюджет составил 29,73 млрд грн. На втором месте разместились нефтепродукты, топливо и электроэнергия (18,79 млрд грн), на третьем — транспортное оборудование и комплектующие (10,27 млрд грн), на четвертом — продукты питания и напитки (7,37), замыкают пятерку конструкции, конструкционные материалы и дополнительная стройпродукция (5,99 млрд грн). А вот рейтинг по количеству успешных закупок от вышеперечисленного сильно отличается:

Больше всего закупок, которые были завершены, провел киевский метрополитен. Интересно, что 54% этих торгов составили строительные работы, 41,5% ушло на товары (половина из них пришлась на конструкции и конструкционные материалы, дополнительную стройпродукцию, электрооборудование и транспортное оборудование), и лишь 4,5% — досталось услугам.

Исходя из суммы подписанных контрактов по итогам успешных тендеров, лидером среди госзаказчиков стало ПАО «Укргаздобыча». Этот организатор провел 73% закупок для приобретения товаров, две трети которых — конструкции и конструкционные материалы, дополнительная стройпродукция, транспортное оборудование и промышленная техника. 17,7% успешных торгов этого закупщика пришлось на услуги и 9,3% — на строительные работы.

Как сообщалось, с 1 апреля 2016 года на все сверхпороговые тендеры в ProZorro перевели центральные органы власти, крупные госпредприятия и монополисты.

С 1 августа 2016 г. система стала обязательной для местных властей в регионах, коммунальных предприятий и прочих организаций, использующих средства налогоплательщиков.