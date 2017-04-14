В Башкирии список резидентов ТОР пополнится представителями малого бизнеса

В настоящее время для получения статуса резидента ТОР и предусмотренных для него налоговых льгот, инвестиции в проект должны составлять порядка 5 млн рублей. Количество работников, занятых на новом производстве должно быть, как минимум, 20 человек.

«Я выступил с предложением, чтобы снизить этот порог. Чтобы инвестиции были 2,5 миллиона рублей, а число работающих на предприятиях снижено до 10 человек. Чтобы малый предприниматель, создав такое предприятие, мог получить эти льготы, — отметил Рустэм Хамитов. — Правительство меня услышало, поддержало. Сейчас готовится соответствующее постановление. Я надеюсь, что и в Кумертау, и в Белебее появятся заявки уже и от предпринимателей».