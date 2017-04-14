Глава Башкирии рассказал о решении проблем обманутых дольщиков

«Я прекрасно понимаю положение этих людей, попавших в непростую ситуацию, в такой тупик, из которого даже нет правого выхода, но мы стараемся его найти, и квартиры, хоть и значительно позже, вы получите, деньги ваши не пропадут», — пообещал стерлитамаковцам Глава Башкортостана.

Проблему обманутых дольщиков руководство региона держит на постоянном контроле, ведется постоянный мониторинг ситуации. В настоящее время, по договорам долевого строительства в республике строится 482 дома, 28 из них находятся в зоне риска. По словам Рустэма Хамитова, по 10 объектам уже точно имеются решения и стройка будет завершена. По 10 домам есть понимание решения проблем, ищутся механизмы финансирования. А вот по 7−8 домам стройки даже не начаты, мошенники обманув людей выманили деньги и скрылись.

«В 2010 году мы уже прошли этот адов круг, тогда было 4 тысячи обманутых дольщиков, и практически все они получили жилье. Но несовершенство законов и действия мошенников привели к тому, что сейчас вновь появились обманутые — их 3,5 тысячи человек. Точно знаем, что по трем тысячам мы решим это вопрос. Где-то 300 дольщиков остаются в сложной ситуации, надеюсь, что они хотя бы частично получат компенсации за счет мошенников, над этим работают правоохранительные органы, — отметил руководитель республики. — Уже не один человек из недобросовестных застройщиков отправился за решетку, этот путь повторят и другие, кто наживается на горе людей, отдающих последние деньги в надежде получить новое жилье.

Рустэм Хамитов призвал сограждан быть предельно осмотрительными и внимательными, доверяя свои деньги в части долевого строительства.

Отметим, что Башкортостан — единственный регион в России, где оказывается помощь людям, пострадавшим от недобросовестных девелоперов.