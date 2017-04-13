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20:01 (мск), источник: ТАСС

США впервые применили в Афганистане против ИГ сверхмощную неядерную бомбу

По данным телеканала CNN, бомба была применена «несколько часов назад», чтобы уничтожить тоннели ИГ.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пентагон подтвердил, что впервые применил в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу, именуемую в США «матерью всех бомб». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оборонного ведомства.

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«Впервые эта бомба была использована в бою», — отметил собеседник агентства, подчеркнув, что операция «разрабатывалась уже несколько месяцев».

По сведениям источников телеканала CNN, бомба была сброшена с самолета «несколько часов назад», чтобы уничтожить тоннели и пещеры на востоке Афганистана, использованные террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Американские военные в настоящее время оценивают нанесенный экстремистам ущерб.

В репортаже боеприпас называют «самой большой из неядерных бомб», имеющихся в распоряжении США. CNN отмечает, что речь идет о первом применении в боевых условиях указанной бомбы, между тем ранее поступала информация об использовании данного вида боеприпасов в Ираке. Бомба была доставлена в Афганистан некоторое время назад.

Масса бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb превышает 9,5 тонн. Она оснащена системой спутникового наведения.

Комментарии
21
А Б
Применением этой бомбы в борьбе с ИГИЛ, США в очередной раз доказали всему миру свою приверженность делу борьбы с террористами, независимо от места их нахождения. Как видно, США последовательно идут по пути искоренения терроризма во всём мире.
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vesta
На фиг им Корея с с заезженными антре ??????? Афган слишком тихо жил. Разморозили горячую точку.
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Агабала Агабалаев
А еще Корею в чем то обвиняют.
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