США впервые применили в Афганистане против ИГ сверхмощную неядерную бомбу
По данным телеканала CNN, бомба была применена «несколько часов назад», чтобы уничтожить тоннели ИГ.
По данным телеканала CNN, бомба была применена «несколько часов назад», чтобы уничтожить тоннели ИГ.
ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пентагон подтвердил, что впервые применил в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу, именуемую в США «матерью всех бомб». Об этом сообщили ТАСС в
«Впервые эта бомба была использована в бою», — отметил собеседник агентства, подчеркнув, что операция «разрабатывалась уже несколько месяцев».
По сведениям источников телеканала CNN, бомба была сброшена с самолета «несколько часов назад», чтобы уничтожить тоннели и пещеры на востоке Афганистана, использованные террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Американские военные в настоящее время оценивают нанесенный экстремистам ущерб.
В репортаже боеприпас называют «самой большой из неядерных бомб», имеющихся в распоряжении США. CNN отмечает, что речь идет о первом применении в боевых условиях указанной бомбы, между тем ранее поступала информация об использовании данного вида боеприпасов в Ираке. Бомба была доставлена в Афганистан некоторое время назад.
Масса бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb превышает 9,5 тонн. Она оснащена системой спутникового наведения.