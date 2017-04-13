ФСБ и Минкомсвязь оценили затраты на «закон Яровой» в 4,5 трлн руб

По расчетам Федеральной службы безопасности (ФСБ), приблизительные совокупные затраты российских операторов на закупку оборудования для выполнения «закона Яровой» составят до 3 трлн руб. Еще в 50% от этой суммы, или в 1,5 трлн руб., Минкомсвязь оценила расходы на создание сопутствующей инфраструктуры для размещения оборудования и организации необходимых каналов связи. «Таким образом, совокупно единовременные затраты отрасли могут составить до 4,5 трлн руб.», — говорится в заключении об оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, уточняющих требования закона, размещенном на портале regulation.gov.ru.
Заключение, подписанное замминистра связи Дмитрием Алхазовым (есть в распоряжении РБК), вместе с перечнем предложений, поступивших в ходе обсуждения проектов и другими документами, направлено на согласование в Минэкономразвития. Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что министерство подготовит свое заключение во второй половине апреля. Представители Минкомсвязи и ФСБ не ответили на запросы РБК.
ФСБ ранее не обнародовала свою оценку, во сколько обойдется участникам рынка исполнение закона. Обнародованная в январе 2017 года оценка Минкомсвязи — примерно 100 млрд руб.
Операторы еще на этапе рассмотрения в Госдуме утверждали, что реализация закона окажется неподъемной для отрасли; возможные затраты оценивались примерно в 5 трлн руб.
«Не очень понятно, где взять подобные средства физически», — прокомментировал оценку ФСБ и Минкомсвязи источник РБК в одном из российских операторов. По предварительным данным Минкомсвязи, в 2016 году выручка от всех видов услуг связи, включая почтовые, в России составила 1,5 трлн руб., что в 2,7 раза меньше предполагаемых расходов операторов.
В МТС отказались комментировать расчеты ведомств. По словам директора по связям с законодательной и исполнительной властью «МегаФона» Дмитрия Петрова, компания проводила самостоятельную оценку ее затрат на исполнение «закона Яровой». По расчетам оператора, 5 трлн руб., которые пойдут на приобретение систем хранения информации и на модернизацию существующих сетей связи. Эта сумма не включает оценку последующей эксплуатации и модернизации оборудования. Петров напоминает, что выручка компании за 2016 год составила около 316 млрд руб. В «ВымпелКоме» отказались комментировать приведенную сумму; ранее оператор оценивал свои расходы на исполнение «закона Яровой» в 1 трлн руб.
Вступающий в силу 1 июля 2018 года «закон Яровой» — пакет антитеррористических поправок, получивший неофициальное название по фамилии одного из авторов документа, депутата Госдумы Ириной Яровой. Среди прочего он предписывает операторам связи хранить три года информацию о фактах коммуникации абонентов, а организаторам распространения информации в интернете (ОРИ), к которым относят электронную почту, форумы и другие сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями через сеть, — год. И те, и другие должны будут хранить ссроком до полугода аудиозаписи звонков, содержание переписки, изображения, звуки, видео и другую информацию, отправленную пользователями.
В законе оговаривалось, что точные сроки и объем и тип информации, подлежащей хранению, должно определить правительство. В конце прошлого года Минкомсвязи представило первую версию соответствующих нормативно-правовых актов. Согласно этому пакету, ОРИ и операторы местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи должны будут до полугода хранить записи звонков и другой коммуникации своих клиентов. Для операторов, оказывающих «иные услуги связи», например, сотовых компаний и интернет-провайдеров, предполагалось установить не срок, а объем хранимой информации (1 ПБайт на 1 ГБит/с пропускной способности узла связи). При его расчете Минкомсвязи предлагало исходить из пропускной способности эксплуатируемого узла. В середине января замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что министерству удалось достичь принципиальной договоренности с правоохранительными органами о сокращении объема хранимого контента. Речь шла об уменьшении примерно на порядок за счет интернет-видео, торрентов, IPTV, отмечал замминистра.5 трлн руб., говорил Волин.
В финальной версии документа требования для ОРИ и большинства видов операторов связи практически не изменились. «Но в последней версии более четко прописано, что требования распространяются только на операторов, оказывающих услуги телефонии и передачи данных, что под них не подпадают, например, операторы платного телевидения, о чем говорил Волин, или ФГУП “Космическая связь” (оператор российской группировки гражданских спутников. — РБК)», — пояснил РБК представитель одного из российских операторов связи. Еще один собеседник РБК на рынке отметил, что и 4,5 трлн руб. — это не окончательная оценка, поскольку до сих пор не понятно, какое оборудование будет использоваться, какова его стоимость и «существует ли оно в природе».