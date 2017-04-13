ФСБ и Минкомсвязь оценили затраты на «закон Яровой» в 4,5 трлн руб

Источник: Reuters

​По расчетам Федеральной службы безопасности (ФСБ), приблизительные совокупные затраты российских операторов на закупку оборудования для выполнения «закона Яровой» составят до 3 трлн руб. Еще в 50% от этой суммы, или в 1,5 трлн руб., Минкомсвязь оценила​​ расходы на создание сопутствующей инфраструктуры для размещения оборудования и организации необходимых каналов связи. «Таким образом, совокупно единовременные затраты отрасли могут составить до 4,5 трлн руб.», — говорится в заключении об оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, уточняющих требования закона, размещенном на портале regulation.gov.ru. Заключение, подписанное замминистра связи Дмитрием Алхазовым (есть в распоряжении РБК), вместе с перечнем предложений, поступивших в ходе обсуждения проектов и другими документами, ​направлено на согласование в Минэкономразвития. Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что министерство подготовит свое заключение во второй половине апреля. Представители Минкомсвязи и ФСБ не ответили на запросы РБК. ФСБ ранее не обнародовала свою оценку, во сколько обойдется участникам рынка исполнение закона. Обнародованная в январе 2017 года оценка Минкомсвязи — примерно 100 млрд руб.

Операторы еще на этапе рассмотрения в Госдуме утверждали, что реализация закона окажется неподъемной для отрасли; возможные затраты оценивались примерно в 5 трлн руб.

«Не очень понятно, где взять подобные средства физически», — прокомментировал оценку ФСБ и Минкомсвязи источник РБК в одном из российских операторов. По предварительным данным Минкомсвязи, в 2016 году выручка от всех видов услуг связи, включая почтовые, в России составила 1,5 трлн руб., что в 2,7 раза меньше предполагаемых расходов операторов. ​

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В МТС отказались комментировать расчеты ведомств. По словам директора по связям с законодательной и исполнительной властью «МегаФона» Дмитрия Петрова, компания проводила самостоятельную оценку ее затрат на исполнение «закона Яровой». По расчетам оператора, 5 трлн руб., которые пойдут на приобретение систем хранения информации и на модернизацию существующих сетей связи. Эта сумма не включает оценку последующей эксплуатации и модернизации оборудования. Петров напоминает, что выручка компании за 2016 год составила около 316 млрд руб. В «ВымпелКоме» отказались комментировать приведенную сумму; ранее оператор оценивал свои расходы на исполнение «закона Яровой» в 1 трлн руб. Вступающий в силу 1 июля 2018 года «закон Яровой» — пакет антитеррористических поправок, получивший неофициальное название по фамилии одного из авторов документа, депутата Госдумы Ириной Яровой. Среди прочего он предписывает операторам связи хранить три года информацию о фактах коммуникации абонентов, а организаторам распространения информации в интернете (ОРИ), к которым относят электронную почту, форумы и другие сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями через сеть, — год. И те, и другие должны будут хранить ссроком до полугода аудиозаписи звонков, содержание переписки, изображения, звуки, видео и другую информацию, отправленную пользователями.