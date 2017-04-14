Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
В РФ запретили изобретение россиянина, популярное во всем мире
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Угадай легенду: тест по случаю Всемирного Дня рок-н-ролла13 апреля мир отмечает День рок-н-ролла. По этому случаю предлагаем вам пройти викторину на знание известных артистов и заодно послушать хорошую музыку.
Готовимся к Пасхе: 5 необычных идей
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
СМИ: в Британии критикуют «шута» Джонсона за отказ ехать к Путину
Под Донецком ожесточенный бой с миномётами
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
«Обломает все зубы»: СМИ о визите госсекретаря США в Москву
Трамп опустился до прямых оскорблений Асада
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
14«Дарю тебе звезду»
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
08:19 (мск), источник: Volga News

Михаил Бабич и Николай Меркушкин провели совещание по вопросам повышения роли институтов гражданского общества в ПФО

В четверг, 13 апреля, Самарскую область с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Совместно с губернатором Николаем Меркушкиным полпред главы государства осмотрел объекты строительства и реконструкции в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Также Михаил Бабич провел заседание общественного совета ПФО по развитию институтов гражданского общества «О повышении роли институтов общественного контроля в мониторинге общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионах Приволжского федерального округа».

В работе совета приняли участие Николай Меркушкин, руководители общественных организаций, средств массовой информации, представители региональных общественных палат, Общероссийского народного фронта, научного сообщества и органов власти.

«Наша задача — рассмотреть вопрос о повышении роли институтов общественного контроля мониторинга общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионах округа», — открывая заседание, сообщил полпред.

Михаил Бабич отметил, что в последнее время у государства создано большое количество институтов гражданского общества, представляющих различные социальные группы населения. В качестве примера полномочный представитель привел Общероссийский народный фронт, общественные палаты всех уровней.

«В общей сложности в округе действует порядка 1300 институтов общественного контроля, в деятельность которых вовлечены порядка 5000 представителей некоммерческих организаций и объединений», — добавил он.

Тем не менее, по словам полпреда, запрос на такую работу в обществе достаточно высок.

«Необходимо проанализировать, насколько эффективно работают эти институты, насколько эффективно создана нормативно-правовая база и выстроена обратная связь власти с населением», — заметил Михаил Бабич.

Полпред уверен, что общественные институты должны стать одним из элементов контроля за органами власти. «Подобная работа, прежде всего, повышает уровень доверия граждан к системе исполнительной власти», — отметил он.

Михаил Бабич напомнил, что с этого началась реализация социального проекта по созданию комфортной среды и благоустройства дворовых территорий, где сами жители принимают участие при разработке проектов благоустройства, общественном контроле за работами.

Вместе с тем, отмечает Михаил Бабич, необходимо больше привлекать молодежь к участию в общественной деятельности.

Полномочный представитель подчеркнул, что в регионах округа необходимо усилить вовлечения граждан в систему общественного контороля на самом низовом уровне. Эта задача решается через советы многоквартирных домов, ТОСы, через локальные сообщества, возникающие для решения конкретных проблем. Кроме того, по словам Михаила Бабича, необходимо усилить нацеленность институтов общественного контроля на реализацию масштабных проектов.

Николай Меркушкин, в свою очередь, подчеркнул, что сегодня без развития демократических институтов, без сближения интересов личности, государства и общества невозможно решить стоящие перед нами задачи.

«Как сказал в своем послании президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, люди рассчитывают, что им будут обеспечены широкие равные возможности для самореализации, рассчитывают на уважение к себе, к своим правам, свободам, труду. И это наша главная задача», — напомнил глава региона.

Губернатор сообщил участникам совещания, что в Самарской области поставлена задача максимально приблизить власть к людям, соединить местное самоуправление с общественной инициативой.

«Мы делаем все, чтобы наши граждане не только имели возможность ставить перед властью проблемные вопросы, но и сами активно участвовали в их решении. При этом в основе успеха нашей совместной работы лежит принцип взаимной ответственности представителей гражданского общества и власти», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Руководитель области добавил, что ни одно серьезное решение власть не принимает, в том числе, без участия общественной палаты, других общественных организаций региона.

Николай Меркушкин обратил особое внимание на тот факт, что сейчас в Самарской области идет большая работа по формированию системы общественных советов. Он пояснил, что в апреле 2017 года будет сформировано 355 общественных советов.

«Им будут переданы достаточно значимые полномочия — это все что касается жилищно-коммунального хозяйства, работы управляющих компаний и ТСЖ, они будут утверждать их годовые отчеты и подписывать документы по капитальному ремонту. Кроме того, к их полномочиям будут отнесены вопросы благоустройства», — рассказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что самая главная задача, решаемая общественными советами, — дойти до каждого конкретного человека, до его проблем. «Мы хотим вовлечь во все значимые процессы, происходящие в Самарской области, максимальное число людей», — добавил Николай Меркушкин.

В рамках дискуссии участники заседания поделились опытом взаимодействия между органами власти и институтами гражданского общества, обсудили возникающие проблемы и перспективы развития системы общественного контроля.

«Институты гражданского общества всегда должны быть нацелены на созидание, на то, чтобы находить проблемы, решать их и привлекать к этому большое количество людей, которые в этом будут заинтересованы. Власть, со своей стороны, должна решать те проблемы, на которые ей указывают», — подчеркнул, подводя итоги совещания, Михаил Бабич.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Михаил Бабич посетил строящийся стадион "Самара Арена"
ЦРУ: КНДР близка к применению против США ядерного оружия
Минобороны: США не могут доказать причастность Асада к химатаке
Украину обвинили в подрыве репутации «Евровидения»
Анкара рассматривает закупку российских С-400
В Сирии ответили на слова Трампа, назвавшего Асада «животным»
«Манчестер Юнайтед» упустил победу в четвертьфинале Лиги Европы
«Голос» просит прекратить вмешательство чиновников в выборы
Спорт
«Спартак» решит судьбу Мирчи Луческу Противостояние двух столиц в 23-м туре РФПЛ предопределит итог чемпионской гонки
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Банки Санкт-Петербурга снизили ставки по ипотеке
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери Теперь у Виктории появилась возможность выпускать под брендом «Харпер Бэкхем» косметику, игрушки и одежду, а сама Харпер, если захочет, сможет сделать карьеру в шоу-бизнесе.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь