Михаил Бабич и Николай Меркушкин провели совещание по вопросам повышения роли институтов гражданского общества в ПФО

Совместно с губернатором Николаем Меркушкиным полпред главы государства осмотрел объекты строительства и реконструкции в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Также Михаил Бабич провел заседание общественного совета ПФО по развитию институтов гражданского общества «О повышении роли институтов общественного контроля в мониторинге общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионах Приволжского федерального округа».

В работе совета приняли участие Николай Меркушкин, руководители общественных организаций, средств массовой информации, представители региональных общественных палат, Общероссийского народного фронта, научного сообщества и органов власти.

«Наша задача — рассмотреть вопрос о повышении роли институтов общественного контроля мониторинга общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионах округа», — открывая заседание, сообщил полпред.

Михаил Бабич отметил, что в последнее время у государства создано большое количество институтов гражданского общества, представляющих различные социальные группы населения. В качестве примера полномочный представитель привел Общероссийский народный фронт, общественные палаты всех уровней.

«В общей сложности в округе действует порядка 1300 институтов общественного контроля, в деятельность которых вовлечены порядка 5000 представителей некоммерческих организаций и объединений», — добавил он.

Тем не менее, по словам полпреда, запрос на такую работу в обществе достаточно высок.

«Необходимо проанализировать, насколько эффективно работают эти институты, насколько эффективно создана нормативно-правовая база и выстроена обратная связь власти с населением», — заметил Михаил Бабич.

Полпред уверен, что общественные институты должны стать одним из элементов контроля за органами власти. «Подобная работа, прежде всего, повышает уровень доверия граждан к системе исполнительной власти», — отметил он.

Михаил Бабич напомнил, что с этого началась реализация социального проекта по созданию комфортной среды и благоустройства дворовых территорий, где сами жители принимают участие при разработке проектов благоустройства, общественном контроле за работами.

Вместе с тем, отмечает Михаил Бабич, необходимо больше привлекать молодежь к участию в общественной деятельности.

Полномочный представитель подчеркнул, что в регионах округа необходимо усилить вовлечения граждан в систему общественного контороля на самом низовом уровне. Эта задача решается через советы многоквартирных домов, ТОСы, через локальные сообщества, возникающие для решения конкретных проблем. Кроме того, по словам Михаила Бабича, необходимо усилить нацеленность институтов общественного контроля на реализацию масштабных проектов.

Николай Меркушкин, в свою очередь, подчеркнул, что сегодня без развития демократических институтов, без сближения интересов личности, государства и общества невозможно решить стоящие перед нами задачи.

«Как сказал в своем послании президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, люди рассчитывают, что им будут обеспечены широкие равные возможности для самореализации, рассчитывают на уважение к себе, к своим правам, свободам, труду. И это наша главная задача», — напомнил глава региона.

Губернатор сообщил участникам совещания, что в Самарской области поставлена задача максимально приблизить власть к людям, соединить местное самоуправление с общественной инициативой.

«Мы делаем все, чтобы наши граждане не только имели возможность ставить перед властью проблемные вопросы, но и сами активно участвовали в их решении. При этом в основе успеха нашей совместной работы лежит принцип взаимной ответственности представителей гражданского общества и власти», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Руководитель области добавил, что ни одно серьезное решение власть не принимает, в том числе, без участия общественной палаты, других общественных организаций региона.

Николай Меркушкин обратил особое внимание на тот факт, что сейчас в Самарской области идет большая работа по формированию системы общественных советов. Он пояснил, что в апреле 2017 года будет сформировано 355 общественных советов.

«Им будут переданы достаточно значимые полномочия — это все что касается жилищно-коммунального хозяйства, работы управляющих компаний и ТСЖ, они будут утверждать их годовые отчеты и подписывать документы по капитальному ремонту. Кроме того, к их полномочиям будут отнесены вопросы благоустройства», — рассказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что самая главная задача, решаемая общественными советами, — дойти до каждого конкретного человека, до его проблем. «Мы хотим вовлечь во все значимые процессы, происходящие в Самарской области, максимальное число людей», — добавил Николай Меркушкин.

В рамках дискуссии участники заседания поделились опытом взаимодействия между органами власти и институтами гражданского общества, обсудили возникающие проблемы и перспективы развития системы общественного контроля.

«Институты гражданского общества всегда должны быть нацелены на созидание, на то, чтобы находить проблемы, решать их и привлекать к этому большое количество людей, которые в этом будут заинтересованы. Власть, со своей стороны, должна решать те проблемы, на которые ей указывают», — подчеркнул, подводя итоги совещания, Михаил Бабич.