Еще 25 суток домашнего ареста для бывшего министра

Суд сегодня удовлетворил частично запрос прокурора о продлении срока домашнего ареста бывшего министра сельского хозяйства Эдуарда Грамы. Так, Грама останется под домашним арестом еще на 25 суток.

«Мы считаем, что решение является необоснованным, поскольку прокурор не представил доказательства, поддерживающие продление срока домашнего ареста Эдуарда Грамы. Представленное сегодня ходатайство идентично тому, которое было представлено в марте, когда он был помещен под домашний арест. Но в соответствии с Уголовно-процессуального кодексом, должны быть приведены основания для расширения меры пресечения. Наши аргументы и доказательства были обоснованными, но не были услышаны», — заявил адвокат экс-министра сельского хозяйства.

Адвокат также сообщил, что обжалует решение суда о продлении срока домашнего ареста, а прокурор говорит, что 25 дней достаточно, чтобы продолжить расследование.

«Мы всегда на разных баррикадах. Сторона защиты не согласна со стороной обвинения и наоборот. Если считает необходимым оспорить решение, пусть делает это. Мы постараемся представить наши аргументы и в Апелляционной палате и отстоим свою позицию», — подчеркнул прокурор.

В то же время обвинитель утверждает, что была установлена сумма взятки, полученной Эдуардом Грамой, но отказался ее назвать. «Ведется расследование и по другим статьям обвинения. Детали мы приведем, когда следствие будет завершено».