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00:56 (мск), источник: Noi.md

Еще 25 суток домашнего ареста для бывшего министра

Суд сегодня удовлетворил частично запрос прокурора о продлении срока домашнего ареста бывшего министра сельского хозяйства Эдуарда Грамы. Так, Грама останется под домашним арестом еще на 25 суток.

Источник: Noi.md

Суд сегодня удовлетворил частично запрос прокурора о продлении срока домашнего ареста бывшего министра сельского хозяйства Эдуарда Грамы. Так, Грама останется под домашним арестом еще на 25 суток.

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«Мы считаем, что решение является необоснованным, поскольку прокурор не представил доказательства, поддерживающие продление срока домашнего ареста Эдуарда Грамы. Представленное сегодня ходатайство идентично тому, которое было представлено в марте, когда он был помещен под домашний арест. Но в соответствии с Уголовно-процессуального кодексом, должны быть приведены основания для расширения меры пресечения. Наши аргументы и доказательства были обоснованными, но не были услышаны», — заявил адвокат экс-министра сельского хозяйства.

Адвокат также сообщил, что обжалует решение суда о продлении срока домашнего ареста, а прокурор говорит, что 25 дней достаточно, чтобы продолжить расследование.

«Мы всегда на разных баррикадах. Сторона защиты не согласна со стороной обвинения и наоборот. Если считает необходимым оспорить решение, пусть делает это. Мы постараемся представить наши аргументы и в Апелляционной палате и отстоим свою позицию», — подчеркнул прокурор.

В то же время обвинитель утверждает, что была установлена сумма взятки, полученной Эдуардом Грамой, но отказался ее назвать. «Ведется расследование и по другим статьям обвинения. Детали мы приведем, когда следствие будет завершено».

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