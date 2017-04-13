Госдеп озабочен «качеством турецкой демократии»

«Мы озабочены “качеством” турецкой демократии», — сказал он.

Тонер добавил, что США пристально следят за ходом референдума в Турции.

Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля референдум по пакету изменений в конституцию — парламентскую республику планируется превратить в президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.