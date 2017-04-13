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22:06 (мск), источник: РИА Новости

Госдеп озабочен «качеством турецкой демократии»

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. США озабочены «качеством» турецкой демократии, заявил журналистам и. о. официального представителя госдепа Марк Тонер.

Источник: РИА Новости

«Мы озабочены “качеством” турецкой демократии», — сказал он.

Тонер добавил, что США пристально следят за ходом референдума в Турции.

Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля референдум по пакету изменений в конституцию — парламентскую республику планируется превратить в президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

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