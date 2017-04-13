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22:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин и президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие ситуации в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Собеседники выразили обоюдный настрой на продолжение совместной работы в целях укрепления режима прекращения боевых действий, готовность и далее способствовать межсирийскому переговорному процессу как в астанинском, так и в женевском форматах.

Главы двух стран высказались за скорейшее проведение объективного и тщательного международного расследования инцидента с химическим оружием в городе Хан-Шейхун 4 апреля.

Путин и Эрдоган договорились дать поручения правительствам активизировать работу по реализации решений состоявшегося в Москве 10 марта шестого заседания Совета сотрудничества высшего уровня.

4 апреля оппозиция заявила, что лояльные президенту Сирии Башару Асаду силы применили химическое оружие в провинции Идлиб. В результате, по данным Reuters, погибли 87 человек и более 200 пострадали. Дамаск отверг свою причастность к инциденту. В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Было выпущено 58 крылатых ракет. По мнению Вашингтона, с этой базы сирийской авиацией якобы было применено химоружие.

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