Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации в Сирии

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Собеседники выразили обоюдный настрой на продолжение совместной работы в целях укрепления режима прекращения боевых действий, готовность и далее способствовать межсирийскому переговорному процессу как в астанинском, так и в женевском форматах.

Главы двух стран высказались за скорейшее проведение объективного и тщательного международного расследования инцидента с химическим оружием в городе Хан-Шейхун 4 апреля.

Путин и Эрдоган договорились дать поручения правительствам активизировать работу по реализации решений состоявшегося в Москве 10 марта шестого заседания Совета сотрудничества высшего уровня.

4 апреля оппозиция заявила, что лояльные президенту Сирии Башару Асаду силы применили химическое оружие в провинции Идлиб. В результате, по данным Reuters, погибли 87 человек и более 200 пострадали. Дамаск отверг свою причастность к инциденту. В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Было выпущено 58 крылатых ракет. По мнению Вашингтона, с этой базы сирийской авиацией якобы было применено химоружие.