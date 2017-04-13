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22:27 (мск), источник: РИА Новости

Россия и США восстановили механизм предотвращения конфликтов между военными

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. США и Россия восстановили механизм предотвращения конфликтов между военными, заявил журналистам и. о. официального представителя госдепа Марк Тонер.

«Не могу сказать, как он изменился, но, насколько я понимаю, он действует», — сказал Тонер.

На уточнение, что Россия ранее приостанавливала этот механизм, Тонер ответил: «Он был восстановлен».

«Мы считаем этот канал для предотвращения конфликтов очень важным, потому что он позволяет обеспечить, что ни наши, ни российские пилоты не будут подвергать друг друга опасности без необходимости, когда мы осуществляем свои военные миссии в этом регионе», — добавил представитель Госдепа.

Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума по безопасности в Сирии после ударов США в ночь на 7 апреля по правительственной авиабазе.

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