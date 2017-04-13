США заподозрили Россию в сокрытии сведений о сирийском химоружии

При этом, по его мнению, «Россия делает постоянные усилия для того, чтобы скрыть правду (относительно наличия у Дамаска химоружия — ИФ)».

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) произошла химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство.

В Дамаске обвинения отвергают, заверяя, что никогда не использовали химоружие на своей территории.

В ответ на эту предполагаемую атаку США нанесли на прошлой неделе ракетный удар по сирийской авиабазе.