США заподозрили Россию в сокрытии сведений о сирийском химоружии
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Представитель США при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Кеннет Уорд предположил, что в распоряжении сирийских властей
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Представитель США при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Кеннет Уорд предположил, что в распоряжении сирийских властей
При этом, по его мнению, «Россия делает постоянные усилия для того, чтобы скрыть правду (относительно наличия у Дамаска химоружия — ИФ)».
4 апреля в сирийском городе
В Дамаске обвинения отвергают, заверяя, что никогда не использовали химоружие на своей территории.
В ответ на эту предполагаемую атаку США нанесли на прошлой неделе ракетный удар по сирийской авиабазе.