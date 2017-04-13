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22:53 (мск), источник: Интерфакс

США заподозрили Россию в сокрытии сведений о сирийском химоружии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Представитель США при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Кеннет Уорд предположил, что в распоряжении сирийских властей по-прежнему находятся запасы химического оружия, передает в четверг агентство Associated Press.

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При этом, по его мнению, «Россия делает постоянные усилия для того, чтобы скрыть правду (относительно наличия у Дамаска химоружия — ИФ)».

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) произошла химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство.

В Дамаске обвинения отвергают, заверяя, что никогда не использовали химоружие на своей территории.

В ответ на эту предполагаемую атаку США нанесли на прошлой неделе ракетный удар по сирийской авиабазе.

Комментарии
8
Сергей Иванов
Удивил. Уже просто "дурака включают", а может и не включают). Россия была инициатором вывоза хим. оружия из Сирии. Все международные организации подписались о завершении процесса вывоза, кучу проверок провели. Выглядят все глупее и глупее.
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Скорпион
Путин должен звонить иванке трамп теперь:) походу как она скажет так и будет! подсунули ей фотки и сказали - это асад сделал! побежала отцу пожаловалась потребовала бомбежки!
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Владимир Пономаренко
Заподозрили, подумали, предположили... это было бы смешно, если бы не было так грустно.
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