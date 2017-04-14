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00:20 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Укроборонпром» договорился о сотрудничестве с частными предприятиями

Концерн сообщает, что условия меморандума предполагают тесную кооперацию 134 предприятий «Укроборонпрома» с 424 частными предприятиями страны, которые производят оборонную продукцию.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Государственный концерн «Укроборонпром» подписал меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с частными оборонными предприятиями страны, сообщила в четверг пресс-служба концерна.

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«Этот документ начнет новую историю кооперации мощных государственных и частных объединений отечественного ОПК (оборонно-промышленного комплекса — ред.), а также всех предприятий, которые кооперировали с «Укроборонпромом», — говорится в сообщении.

Концерн сообщает, что условия меморандума предполагают тесную кооперацию 134 предприятий «Укроборонпрома» с 424 частными предприятиями страны, которые производят оборонную продукцию. Меморандум предусматривает совместные разработки нового вооружения и совместное представительство Украины на международных оборонных выставках.

В государственном бюджете Украины на 2017 год на финансирование сектора обороны и безопасности страны предусмотрено 136 миллиардов гривен, что составляет 5% ВВП. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 114 миллиардов гривен. Ранее Кабмин утвердил государственный оборонный заказ на 2017−2019 годы, однако не стал обнародовать его детали в интересах национальной безопасности.

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