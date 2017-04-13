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23:33 (мск), источник: Интерфакс

ЦРУ заподозрило Wikileaks в связях с Россией

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что организация Wikileaks работает на противников США, в том числе — на Россию, сообщает в четверг The Hill.

Источник: Reuters

«Настало время назвать Wikileaks тем, чем она является: негосударственной враждебной разведывательной службой, которую часто поддерживают такие государственные игроки как Россия», — заявил он.

При этом Помпео сослался на январский отчет американского разведывательного сообщества, в котором говорилось, что ГРУ использовало украденные хакерами документы демократической партии, чтобы повлиять на исход выборов в США.

Глава ЦРУ добавил, что такие люди, как основатель Wikileaks Джулиан Ассандж и информатор этого сайта Эдвард Сноуден, «нанесли большой урон нашей национальной безопасности. И они продолжают делать это в долгосрочной перспективе».

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