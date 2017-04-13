ЦРУ заподозрило Wikileaks в связях с Россией
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что организация Wikileaks работает на противников США, в том числе — на Россию, сообщает в четверг The Hill.
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что организация Wikileaks работает на противников США, в том числе — на Россию, сообщает в четверг The Hill.
«Настало время назвать Wikileaks тем, чем она является: негосударственной враждебной разведывательной службой, которую часто поддерживают такие государственные игроки как Россия», — заявил он.
При этом Помпео сослался на январский отчет американского разведывательного сообщества, в котором говорилось, что ГРУ использовало украденные хакерами документы демократической партии, чтобы повлиять на исход выборов в США.
Глава ЦРУ добавил, что такие люди, как основатель Wikileaks Джулиан Ассандж и информатор этого сайта Эдвард Сноуден, «нанесли большой урон нашей национальной безопасности. И они продолжают делать это в долгосрочной перспективе».