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00:06 (мск), источник: РИА Новости

В МИД Сирии ответили на слова Трампа, назвавшего Асада «животным»

ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. В МИД Сирии ответили на оскорбительные слова президента США Дональда Трампа, который назвал президента САР Башара Асада «животным».

Источник: AP 2017

«Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же. Башар Асад — президент суверенного государства, он был избран народом. И давать ему характеристику должен сирийский народ, а не Трамп», — заявил РИА Новости помощник главы МИД САР Айман Суссан.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада «животным». При этом он назвал необходимым удар США по военной базе сирийских правительственных сил, осуществленный на прошлой неделе, и заявил, что это должна была сделать еще предыдущая администрация Барака Обамы.

Комментарии
3
vesta
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...
Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять...
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vesta
На суриката похож, да ?
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vesta
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...
Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять...
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