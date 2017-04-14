«Голос» попросил чиновников не вмешиваться в выборы

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как сообщается в заявлении движения (будет опубликовано сегодня), «в последнее время в ряде СМИ» сообщалось «об участии сотрудников АП в подборе и согласовании» политконсультантов и технологов для ведения избирательных кампаний действующих глав регионов и кандидатов на муниципальных выборах в Москве. Поскольку «до сих пор эта информация не была опровергнута», это «дает основания считать ее соответствующей действительности». При этом, согласно положению об АП, она не может заниматься «курированием избирательных кампаний действующих глав регионов».

Участие чиновников и администраций разных уровней «в избирательных кампаниях кандидатов, выдвинутых “Единой Россией” или поддержанных действующей властью, считается вполне обыденной практикой», отмечают в «Голосе».

Движение говорит об организации чиновниками «работы с избирателями в интересах кандидатов», «фактах создания и пополнения “неофициальных” избирательных фондов» и «финансировании избирательных кампаний из бюджетных источников».

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Например, указывают в «Голосе», глава Тверской области Игорь Руденя потратил на свои выборы всего 4,7 млн руб., из которых по «статьям, где возможно проведение оплаты работ и услуг политконсультантов и их компаний, было израсходовано всего около 38 тыс. руб.». При этом «в ряде регионов коммерческие компании получают госконтракты на проведение “исследований”», что «может свидетельствовать об использовании бюджетных ресурсов в интересах определенных политических сил и нарушает принципы равенства», уверены в движении. «Демократические и честные выборы невозможны без обеспечения открытости и прозрачности финансирования избирательных кампаний и политических партий», — отмечают в «Голосе». Движение обращается к президенту, руководителям АП и ЦИКа «с просьбой высказать недвусмысленную позицию о недопустимости вмешательства администраций всех уровней в избирательный процесс». Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов сказал «Ъ», что «миллион раз сталкивался» с продвижением кандидатов администрациями разных уровней. «Исполнительная власть делает все, чтобы место в законодательном органе получили те люди, которые будут принимать законы, по которым ей удобнее жить и работать», — отметил он. Но незаконная оплата работы технологов, по словам Сергея Иванова, — явление «очень редкое».

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов признает, что «финансовые, медийные, политические и административные ресурсы» находятся в руках партии власти, а борьбой с этим могла бы заняться «внесистемная оппозиция».