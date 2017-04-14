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00:48 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Голос» попросил чиновников не вмешиваться в выборы

Движение «Голос» просит президента, руководство его администрации (АП) и Центризбирком (ЦИК) «высказать недвусмысленную позицию» о «недопустимости вмешательства» чиновников всех уровней в избирательный процесс. В частности, отмечают в движении, АП согласовывает политтехнологов для кандидатов от партии власти. Политологи говорят, что «абсолютного равенства не существует нигде в мире», а о своей принадлежности к АП в регионах часто заявляют «проходимцы и жулики».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как сообщается в заявлении движения (будет опубликовано сегодня), «в последнее время в ряде СМИ» сообщалось «об участии сотрудников АП в подборе и согласовании» политконсультантов и технологов для ведения избирательных кампаний действующих глав регионов и кандидатов на муниципальных выборах в Москве. Поскольку «до сих пор эта информация не была опровергнута», это «дает основания считать ее соответствующей действительности». При этом, согласно положению об АП, она не может заниматься «курированием избирательных кампаний действующих глав регионов».

Участие чиновников и администраций разных уровней «в избирательных кампаниях кандидатов, выдвинутых “Единой Россией” или поддержанных действующей властью, считается вполне обыденной практикой», отмечают в «Голосе».

Движение говорит об организации чиновниками «работы с избирателями в интересах кандидатов», «фактах создания и пополнения “неофициальных” избирательных фондов» и «финансировании избирательных кампаний из бюджетных источников».

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Например, указывают в «Голосе», глава Тверской области Игорь Руденя потратил на свои выборы всего 4,7 млн руб., из которых по «статьям, где возможно проведение оплаты работ и услуг политконсультантов и их компаний, было израсходовано всего около 38 тыс. руб.». При этом «в ряде регионов коммерческие компании получают госконтракты на проведение “исследований”», что «может свидетельствовать об использовании бюджетных ресурсов в интересах определенных политических сил и нарушает принципы равенства», уверены в движении.

«Демократические и честные выборы невозможны без обеспечения открытости и прозрачности финансирования избирательных кампаний и политических партий», — отмечают в «Голосе». Движение обращается к президенту, руководителям АП и ЦИКа «с просьбой высказать недвусмысленную позицию о недопустимости вмешательства администраций всех уровней в избирательный процесс».

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов сказал «Ъ», что «миллион раз сталкивался» с продвижением кандидатов администрациями разных уровней. «Исполнительная власть делает все, чтобы место в законодательном органе получили те люди, которые будут принимать законы, по которым ей удобнее жить и работать», — отметил он. Но незаконная оплата работы технологов, по словам Сергея Иванова, — явление «очень редкое».

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов признает, что «финансовые, медийные, политические и административные ресурсы» находятся в руках партии власти, а борьбой с этим могла бы заняться «внесистемная оппозиция».

Политолог Константин Калачев считает, что заявление «Голоса» — «вещь полезная», но лишь «как профилактика возврата к отжившим практикам личной протекции и кумовства». Тема вмешательства АП в избирательный процесс, по его мнению, «мифологизирована». «Я лично все выборные заказы всегда находил сам, — говорит эксперт.— Но есть много людей, которые, вспахивая региональные поля, говорят, что они от АП. Часто это просто проходимцы и жулики. Личное знакомство тех или иных технологов с сотрудниками АП еще не делает их технологами АП».

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что авторы заявления ссылаются лишь на публикации в СМИ, которые предлагают считать правдой только потому, что их «никто не опроверг». «Если речь идет об общественном контроле, то тот, кто предъявляет претензии, должен их обосновать», — говорит он.

По словам эксперта, он никогда не сталкивался с практикой «назначения технологов сверху, это сказки и мифы политтехнологов, которые не могут найти себе работу». Константин Костин признает, что «абсолютного равенства не существует нигде в мире». Отсутствие в отчетах кандидатов расходов на технологов, по его словам, говорит лишь о том, что в некоторых партиях перестали привлекать внешних политконсультантов. «Когда я работал заместителем главы исполкома “Единой России”, я поставил задачу на 95% отказаться от их услуг и проводить выборы силами штатных сотрудников. И у коммунистов, и у других парламентских партий тоже есть свои агитационные машины», — пояснил господин Костин.

Наталья Корченкова, Ольга Лукьянова

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