Анкара рассматривает закупку российских С-400
ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Анкара не получила поддержки от НАТО при закупке систем ПВО в плане конкурентных цен, поэтому как альтернативный вариант рассматривает российские
ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Анкара не получила поддержки от НАТО при закупке систем ПВО в плане конкурентных цен, поэтому как альтернативный вариант рассматривает российские
Выступая в Вашингтонском фонде СЕТА по изучению
Ранее представители российских и турецких властей неоднократно заявляли о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по поставке С-400. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, Турция готова закупить С-400 в случае предоставления Россией кредита, переговоры о котором ведутся в настоящее время с российским Минфином.
Как заявил помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, Россия не видит препятствий для возможной поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.