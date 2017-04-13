Анкара рассматривает закупку российских С-400

Выступая в Вашингтонском фонде СЕТА по изучению американо-турецких отношений в ходе визита в США, Ышык выразил сожаление в том, что Турция «не смогла получить поддержку в этом вопросе (поставке систем ПВО) от партнеров по НАТО». «Я говорю о конкурентных ценах, обмене технологиями. Поэтому мы изучаем альтернативные варианты, и один из них — это российские С-400», — добавил турецкий министр.

Ранее представители российских и турецких властей неоднократно заявляли о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по поставке С-400. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, Турция готова закупить С-400 в случае предоставления Россией кредита, переговоры о котором ведутся в настоящее время с российским Минфином.

Как заявил помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, Россия не видит препятствий для возможной поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.