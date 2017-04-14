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01:38 (мск), источник: Lenta.Ru

В США страховщики подали иск против саудовских банков из-за терактов 11 сентября

В суд в нью-йоркском районе Манхэттен группа американских страховых компаний подала иск против саудовских банков и других организаций в связи с терактами 11 сентября 2001 года, осуществленных террористами «Аль-Каиды». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, полученные из архива суда.

В иске утверждается, что два банка Саудовской Аравии, а также восемь компаний и благотворительных организаций королевства оказывали «Аль-Каиде» поддержку. Как говорится в документе, без помощи со стороны ответчиков террористы «не смогли бы успешно спланировать, координировать и осуществить теракты 11 сентября».

Истцы требуют покрыть все издержки, связанные с проведением процесса, а также выплатить компенсацию в размере не менее 1,4 миллиарда долларов. В случае решения суда в пользу истцов, согласно действующему в США Закону о борьбе с терроризмом, сумма автоматически увеличится в три раза — до 4,2 миллиарда долларов.

В иске среди ответчиков фигурирует, в частности, комитет Саудовской Аравии по оказанию помощи беженцам из Чечни и Косова. В качестве подтверждения связи этой организации с террористами приводятся выводы российских спецслужб.

В четверг, 13 апреля, представителям саудовских структур были направлены повестки о явке в суд.

Конгресс США 28 сентября преодолел вето президента Барака Обамы и принял закон, разрешающий американцам подавать в суд на страны-пособницы терроризма.

Сразу после этого в окружной суд Вашингтона, округ Колумбия, обратилась Стефани Росси ДеСимон — вдова офицера ВМС США Патрика Данна, погибшего во время атаки террористов-смертников на Пентагон. Она потребовала от Саудовской Аравии денежную компенсацию за насильственную смерть мужа и умышленное доведение ее до нервного расстройства.

11 сентября 2001 года в США боевики «Аль-Каиды» угнали четыре пассажирских самолета, Два авиалайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. Погибли почти три тысячи человек.

15 из 19 боевиков, совершивших атаки в США в 2001 году, были гражданами Саудовской Аравии, двое — ОАЭ, по одному — Египта и Ливана.

«Аль-Каида» в России включена в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.

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