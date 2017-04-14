В США страховщики подали иск против саудовских банков из-за терактов 11 сентября
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В иске утверждается, что два банка Саудовской Аравии, а также восемь компаний и благотворительных организаций королевства оказывали «Аль-Каиде» поддержку. Как говорится в документе, без помощи со стороны ответчиков террористы «не смогли бы успешно спланировать, координировать и осуществить теракты 11 сентября».
Истцы требуют покрыть все издержки, связанные с проведением процесса, а также выплатить компенсацию в размере не менее 1,4 миллиарда долларов. В случае решения суда в пользу истцов, согласно действующему в США Закону о борьбе с терроризмом, сумма автоматически увеличится в три раза — до 4,2 миллиарда долларов.
В иске среди ответчиков фигурирует, в частности, комитет Саудовской Аравии по оказанию помощи беженцам из Чечни и Косова. В качестве подтверждения связи этой организации с террористами приводятся выводы российских спецслужб.
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