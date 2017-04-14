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02:09 (мск), источник: Интерфакс

ВВС США опубликовали видео испытаний «матери всех бомб»

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Военно-воздушные силы США опубликовали видео испытаний GBU-43B — мощнейшей неядерной бомбы, имеющейся в распоряжении Соединенных Штатов, после того, как в четверг она была сброшена на позиции запрещенной в России террористической группировки ИГ в Афганистане.

США испытывали «мать всех бомб» в 2003 году на полигоне во Флориде. До сих пор она ни разу не применялась в бою, хотя одни экземпляр и был отправлен в Ирак. Всего в арсенале Пентагона имеется 14 таких бомб.

В четверг США сбросили GBU-43B на позиции боевиков в афганской провинции Нангархар. Как заявил представитель Белого дома Шон Спайсер, столь мощная бомба была нужна, чтобы уничтожить систему тоннелей и пещер, которую использовали террористы, чтобы перемещаться и совершать нападения. Масштаб нанесенного ущерба сейчас оценивается американским командованием.

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