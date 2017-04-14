ВВС США опубликовали видео испытаний «матери всех бомб»
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU —
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU —
США испытывали «мать всех бомб» в 2003 году на полигоне во Флориде. До сих пор она ни разу не применялась в бою, хотя одни экземпляр и был отправлен в Ирак. Всего в арсенале Пентагона имеется 14 таких бомб.
В четверг США сбросили GBU-43B на позиции боевиков в афганской провинции Нангархар. Как заявил представитель Белого дома Шон Спайсер, столь мощная бомба была нужна, чтобы уничтожить систему тоннелей и пещер, которую использовали террористы, чтобы перемещаться и совершать нападения. Масштаб нанесенного ущерба сейчас оценивается американским командованием.