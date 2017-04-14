Противоботство сверхдержав
Россия предлагает изменить правила борьбы с киберпреступностью в мировом масштабе.
Россия предлагает изменить правила борьбы с киберпреступностью в мировом масштабе.
В распоряжении «Ъ» оказался проект конвенции ООН «О сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности», подготовленный МИД РФ при содействии ряда других профильных ведомств. На этой неделе его обсуждали в Вене — в ходе закрытого заседания группы экспертов ООН «для проведения всестороннего исследования киберпреступности». По задумке Москвы этот документ должен прийти на смену Будапештской конвенции о компьютерных преступлениях 2001 года, в которой российские власти увидели угрозу суверенитету страны. Впрочем, ранее представленная Россией конвенция ООН по смежной теме пока широкой поддержки не получила.
Впервые проект конвенции ООН «О сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности» был представлен иностранным партнерам РФ в прошлом году — на созванном секретарем Совбеза Николаем Патрушевым совещании руководителей спецслужб в
Москва подготовила его как альтернативу Конвенции о компьютерных преступлениях Совета Европы, подписанной в столице Венгрии в 2001 году и более известной как Будапештская конвенция. На сегодняшний день ее ратифицировали 53 страны и подписали еще четыре, включая все страны ЕС, а также США, Японию, Австралию и Израиль. Единственной страной—членом Совета Европы, не подписавшей конвенцию, стала Россия.
Власти РФ считают, что предоставление иностранцам таких возможностей будет угрожать безопасности и суверенитету страны.
Между тем Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с другими государствами в борьбе с киберпреступниками. В 2015 году экономика страны
Проект конвенции «О сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности» в МИД РФ называют «новаторским» и «универсальным», подчеркивая, что он учитывает многочисленные происшедшие с 2001 года в сфере
Возможностей вмешательства спецслужб одних стран в сети других 52-страничный документ не предусматривает, зато в нем есть отдельная статья о защите суверенитета.
Главная цель конвенции — «содействие принятию и укреплению мер, направленных на эффективное предупреждение преступлений и иных противоправных деяний в сфере
Среди них неправомерный доступ к информации в электронной форме, неправомерный перехват, неправомерное воздействие на информацию; нарушение функционирования ИКТ, создание, использование и распространение вредоносных программ, распространение спама; незаконный оборот устройств; хищение с использованием ИКТ; преступления, связанные с детской порнографией; сбор информации в электронной форме путем введения пользователя в заблуждение; преступления, связанные с охраняемой внутригосударственным правом информацией; нарушение авторских прав с использованием ИКТ.
В проекте конвенции в деталях описывается, какими должны быть техническое содействие и порядок оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам в области борьбы с киберпреступностью. Речь идет как о совместных расследованиях и взаимной помощи по сбору технических параметров трафика в режиме реального времени и другого рода информации, так и о передаче уголовного производства и осужденных лиц.
При этом ст. 57 предусматривает создание контактного центра, «работающего 24 часа в сутки семь дней в неделю». Его цель — «оказание неотложной помощи в целях расследований, преследований или судебных разбирательств преступлений, имеющих отношение к компьютерным системам и данным, или в целях сбора доказательств в электронной форме по уголовным преступлениям». Проектом конвенции поощряется и оказание странами друг другу содействия в подготовке кадров.
В целях эффективного воплощения конвенции в жизнь предлагается регулярно проводить конференции стран—подписантов под эгидой ООН. Кроме того, должна быть создана постоянно действующая международная техническая комиссия по противодействию преступности в сфере ИКТ.
Каковы шансы на то, что российская инициатива будет принята на уровне ООН, пока неясно. Представленный Россией в 2011 году проект конвенции ООН «Об обеспечении международной информационной безопасности» (в ней идет речь о предотвращении военных конфликтов в киберпространстве, кибертерроризма и кибермошенничества) ряд стран приняли в штыки. США и члены Евросоюза сочли, что Россия пытается добиться закрепления принципа полного контроля отдельных государств над их национальными «сегментами интернета». Многие из положений конвенции 2011 года вошли в документы, принятые на уровне ОДКБ, СНГ и ШОС, однако широкой международной поддержки инициатива России не получила.
Что касается перспектив новой российской конвенции, то и здесь многое будет зависеть от мнения США. В американском Госдепартаменте не смогли предоставить «Ъ» оперативный комментарий о шансах принятия этого документа вместо Будапештской конвенции.
При этом на состоявшейся в среду
По словам Сергея Лаврова, интерес к сотрудничеству с США в борьбе с киберпреступностью сохраняется, при этом из беседы с Рексом Тиллерсоном он сделал вывод, что и Вашингтон к этому готов.
Елена Черненко
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