Мэр Владивостока: Прекратите угрожать моей семье

Сегодня утром, 14 апреля, жители Владивостока стали свидетелями появления на рекламных щитах необычного плаката, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Корреспондент РИА VladNews в районе остановки Катерная заметил на рекламном щите плакат с просьбой главы Владивостока Игоря Пушкарева. Надпись гласит: «Прекратите угрожать моей семье».

Кто стал автором данного плаката — неизвестно.

Напомним, что накануне 8 марта во Владивостоке также появились плакаты на рекламных щитах с поздравлением Игоря Пушкарева.

Напомним, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности мэра примооской столицы. Ходатайство связано с предположением следствия о том, что Игорь Пушкарев может влиять на сотрудников администрации города. 10 апреля Московский городской суд не удовлетворил жалобу защиты о незаконном отстранении от должности главы.

Ранее 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. 17 марта Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию защиты, оставил это решение в силе.

А 29 марта Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Владивостока. Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.