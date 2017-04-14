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04:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Тысячи новых рабочих мест создадут на Дальнем Востоке в ближайшее время

В ближайшие три года на Дальнем Востоке планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства, об этом ИА Дейта сообщили в минвостокразвития.

Источник: ДЕЙТА

Для этих целей в рамках «дальневосточного» раздела госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета будет выделено 1,1 миллиарда рублей.

По словам министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «в условиях Дальнего Востока с его огромной территорией и низкой плотностью расселения комфортные условия для работы малого бизнеса являются важным условием развития экономики и социальной сферы. Небольшие предприятия сегодня активно становятся резидентами ТОРов и Свободного порта, минимальный порог инвестиций составляет 500 тысяч рублей. Уверен, что с нашей поддержкой многие из них в перспективе смогут не только производить качественную продукцию для внутреннего рынка, но и экспортировать ее в страны АТР».

На сегодняшний день все 9 регионов Дальнего Востока участвуют в федеральной финансовой программе поддержки малого и среднего предпринимательства. При этом субсидий для дальневосточных регионов распределяются с применением коэффициента приоритетного финансирования, который позволяет получить на 30% больше средств из федерального бюджета на поддержку предпринимательства в рамках госпрограммы.

Заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов отметил, что «мы заинтересованы в появлении на Дальнем Востоке мощной прослойки частных предпринимателей, в увеличении роли и вклада сектора МСП в дальневосточную экономику. Фондом развития Дальнего Востока совместно с ведущими российскими банками реализуется программа кредитования малого и среднего бизнеса по сниженной ставке около 11%. Профинансировано 226 проектов на общую сумму 2,7 миллиарда рублей, из которых инвестиции Фонда составили около 1,5 миллиардов рублей».

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