США приготовились нанести упреждающий удар по КНДР до нового ядерного испытания

В Вашингтоне полагают, что Северная Корея собирается провести пуск в эти выходные. В связи с этим в районе Корейского полуострова размещены два эсминца США с крылатыми ракетами «Томагавк», при чем одни из них — всего в 300 милях (550 км) от полигона, на котором, как ожидается, пройдут испытания.

Американская ударная авианосная группировка отправилась в район Корейского полуострова в субботу. Ранее власти Северной Кореи призвали иностранных журналистов, находящихся в стране, приготовиться к «большому и важному событию», которое произойдет в ближайшие дни. Сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса сообщает, что последние спутниковые снимки указывают на то, что КНДР завершила приготовления к возможному новому ядерному испытанию.

В ответ на действия США в Пхеньяне, в свою очередь, заявили, что готовы к войне, которую, по мнению Северной Кореи, стремится развязать Вашингтон.