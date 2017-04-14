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04:03 (мск), источник: Интерфакс

США приготовились нанести упреждающий удар по КНДР до нового ядерного испытания

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — США готовы нанести упреждающий удар по КНДР в случае, если будут получены свидетельства подготовки Пхеньяна к новому ядерному испытанию, сообщает в четверг NBC News со ссылкой на источники в американской разведке.

В Вашингтоне полагают, что Северная Корея собирается провести пуск в эти выходные. В связи с этим в районе Корейского полуострова размещены два эсминца США с крылатыми ракетами «Томагавк», при чем одни из них — всего в 300 милях (550 км) от полигона, на котором, как ожидается, пройдут испытания.

Американская ударная авианосная группировка отправилась в район Корейского полуострова в субботу. Ранее власти Северной Кореи призвали иностранных журналистов, находящихся в стране, приготовиться к «большому и важному событию», которое произойдет в ближайшие дни. Сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса сообщает, что последние спутниковые снимки указывают на то, что КНДР завершила приготовления к возможному новому ядерному испытанию.

В ответ на действия США в Пхеньяне, в свою очередь, заявили, что готовы к войне, которую, по мнению Северной Кореи, стремится развязать Вашингтон.

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