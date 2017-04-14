Британские спецслужбы отследили контакты между россиянами и окружением Трампа

По сведениям телеканала, контакты были перехвачены «во время рутинной слежки за российскими чиновниками и другими русскими, известными западной разведке».

На протяжении нескольких месяцев европейские спецслужбы обнаружили несколько эпизодов обмена информацией между сотрудниками Трампа и российскими гражданами, после чего передали эту информацию в США.

Эти данные, скорее всего, будут тщательно изучены в рамках сенатского расследования по вопросу якобы предпринятых Россией действиях, направленных на вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Ранее сенат Конгресса США выразил намерение разобраться, «какие у России имеются возможности, на что она способна в плане влияния на выборы в глобальном масштабе».

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.