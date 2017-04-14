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08:31 (мск), источник: СуперОмск

Назаров попросил помощи у министра экологии РФ в поиске источника омской вони

После того, как в апреле омичи снова стали ощущать неприятный запах этилмеркаптана, глава региона Виктор Назаров обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому.

«Учитывая крайне высокий общественный резонанс в Омске, прошу рассмотреть возможность направления в регион высококвалифицированных специалистов с необходимым оборудованием для установления виновных в загрязнении атмосферного воздуха», — говорится в обращении Виктора Назарова.

Назаров просит федеральное ведомство в минимально краткие сроки рассмотреть вопрос увеличения измерительного оборудования и дополнительного оснащения стационарных постов наблюдения.

«Для обеспечения экологической безопасности населения необходимо увеличение количества стационарных постов наблюдения для города Омска и Омской области, а также расширение перечня контролируемых (загрязняющих) веществ. Прошу рассмотреть в возможно короткий срок вопрос увеличения количества измерительного оборудования и дооснащения федеральной сети стационарных постов наблюдения», — также говорится в тексте письма.

Напомним, запах газа начал досаждать омичам в начале марта. Тогда силовики назвали причину зловония по всему городу. Было установлено, что едкий неприятный запах произошел из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном, концентрация которого превышена в 400 раз. Данное вещество является добавкой к природному газу, не имеющему запаха, и используется в промышленном производстве.

На днях неприятный запах вернулся в город. В региональном минприроды отметили, что были отобраны пробы воздуха, которые выявили новые выбросы этилмеркаптана.

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