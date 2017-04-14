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11:31 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске решено не возобновлять прямые выборы мэра

Краевые депутаты решили, что прямые выборы мэра в Красноярск не вернутся.

Источник: Вести - Красноярск

Напомним, по новым правилам за кандидатов на пост главы Красноярска голосуют не жители, а городские парламентарии, хотя в соседних Новосибирске и Иркутске прямые выборы сохранили. В Заксобрании хотели и у нас вернуть всё как было, с трибун многие выступали за, но для утверждения не хватило 11 голосов. Отметим, большая часть парламентариев воздержались от голосования.

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