Лариса Белоброва: Forbes назвал меня одной из богатейших женщин России по ошибке

Владивосток, 14 апреля, PrimaMedia.

Бывшая первая леди Приморья, заслуженная артистка РФ Лариса Белоброва призналась, что никогда не ворочала миллиардами, а в список самых богатых женщин России по версии авторитетного финансово-экономического журнала Forbes попала по ошибке. Об этом она рассказала на встрече со студентами ВГУЭС, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

На встрече со студентами Лариса Белоброва подчеркнула, что занималась бизнесом лишь однажды — у нее был свой салон. Что касается включения ее в список Forbes, то авторитетный журнал ошибся.

«Мой муж перед тем, как заступить на государственную должность, уже владел огромным предприятием. А на посту он не имел право на бизнес, потому все это и было переписано на меня. Вы понимаете, так делают все, и это совершенно нормально, законно. Но журналисты написали, что это мое состояние», — сказала она.

Белоброва отметила, что для нее 5−10 тысяч рублей — это деньги, а 1 тысяча долларов — огромные деньги.

Сейчас она никаким бизнесом не занимается, только приезжает для участия в театральных постановках родного Приморского театра им. Горького. Все время посвящает семье и двум внукам.