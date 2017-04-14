Лариса Белоброва: Forbes назвал меня одной из богатейших женщин России по ошибке

Владивосток, 14 апреля, PrimaMedia.
Бывшая первая леди Приморья, заслуженная артистка РФ Лариса Белоброва призналась, что никогда не ворочала миллиардами, а в список самых богатых женщин России по версии авторитетного
На встрече со студентами Лариса Белоброва подчеркнула, что занималась бизнесом лишь однажды — у нее был свой салон. Что касается включения ее в список Forbes, то авторитетный журнал ошибся.
«Мой муж перед тем, как заступить на государственную должность, уже владел огромным предприятием. А на посту он не имел право на бизнес, потому все это и было переписано на меня. Вы понимаете, так делают все, и это совершенно нормально, законно. Но журналисты написали, что это мое состояние», — сказала она.
Белоброва отметила, что для нее 5−10 тысяч рублей — это деньги, а 1 тысяча долларов — огромные деньги.
Сейчас она никаким бизнесом не занимается, только приезжает для участия в театральных постановках родного Приморского театра им. Горького. Все время посвящает семье и двум внукам.