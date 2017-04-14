Казахстанцев ждет еще одна пенсионная реформа

Источник: Forbes.kz

Мероприятие началось с выступления заместителя председателя правления ЕНПФ Сауле Егеубаевой, что вызвало определенное недоумение. Дело в том, что с ней рядом сидела глава фонда Нурбиби Наурызбаева, которая, по всей видимости, решила отмолчаться. Выступление Сауле Егеубаевой было посвящено истории пенсионной системы, ее различных видам и их недостаткам. Также большое внимание спикер уделила демографической ситуации, рассказав о положении дел со старением населения за последние 70 лет. Заместитель председателя правления ЕНПФ особо подчеркнула, что в мировой практике часто говорят, что накопительная пенсионная система — это зеркало экономики, и что, мол, не может в пенсионной системе быть все хорошо, когда в экономике такое творится.

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Более того, спикер рассказала о том, какой будет накопительная система к 2042 — по планам, это первый год, когда на пенсию начнут выходить люди, которые не будут получать солидарные пенсии. Следующий доклад зачитывала заместитель директора департамента рынка ценных бумаг Нацбанка РК Елена Никифорова, а ее непосредственный руководитель, директор этого департамента Мария Хаджиева, видимо, по традиции, заведенной в Нацбанке, оказывала рядом моральную поддержку своему заму. Речь Елены Никифоровой была посвящена модернизации пенсионной системы. — Многие страны выбрали для себя диверсифицированную модель пенсионной системы, — многозначительно начала она. — При этом модель пенсионной системы, выбранной в Казахстане, везде, где применяется, является частной, а в нашей республике — государственной. Ради справедливости стоит отметить, что государство само приняло решение об объединении частных пенсионных фондов в ЕНПФ под свое отеческое крыло. — Наличие в пенсионной системе только одного солидарного компонента будет постоянно требовать либо повышение пенсионного возраста, либо повышения налогов, а, может, и того, и другого, — начала стращать Елена Никифорова и сразу же предложила выход из этой ситуации. — Альтернативой этому всему является многокомпонентная пенсионная система, где ответственность за пенсионное обеспечение делят между собой государство, работодатель и сам работник. Необходимость модернизации пенсионной системы продиктована оптимизацией солидарной компоненты пенсионной системы в 2042, долгосрочными демографическими трендами и необходимостью дальнейшей оптимизации. Спикер рассказала о том, что перед регулятором стоит задача по повышению заинтересованности населения в планировании своей пенсии через вовлечение вкладчиков в процесс управления пенсионными активами. — При переходе на многокомпонентную пенсионную систему основными ее участниками становятся ЕНПФ, вкладчики, управляющие компании и частные управляющие компании (ЧУК). ЕНПФ будет учетным центром по всем пенсионным обязательствам и будет вести базу данных по всем индивидуальным пенсионным счётам вкладчиков. Вкладчику будет предоставлено право выбора управляющей компании. Это — основной постулат реформы. У него сохранится право перевода своих накоплений в компанию по страхованию жизни по достижению определенных условий. К тому же, сумму сверхдостаточных накоплений можно будет передать в ЧУК. Управляющие компании будут управлять пенсионными активами и обеспечивать доходность накоплений не ниже определенного уровня. При этом Нацбанк остаётся управляющим активами тех вкладчиков, которые не сделают свой выбор и не переведут накопления в управляющую компанию. Преимуществом данной системы управления пенсионными средствами является то, что инвестиционная доходность может быть выплачена вкладчику, не дожидаясь пенсионного возраста, — объяснила Елена Никифорова. Директор департамента рынка ценных бумаг Мария Хаджиева призналась, что сейчас обсуждается вопрос реформирования пенсионной системы. — В наших презентациях, в принципе, отражены все мировые тенденции развития пенсионных систем в мире. Эти тенденции и то, что мы можем наблюдать в Казахстане, говорит только о том, что ни одна система сама по себе не выживает. Ни накопительная, ни солидарная система в чистом виде не выживут. Это должен быть некий микс, который позволяет нивелировать недостатки каждого уровня из этих систем. Вы сами видели, что когда сбоит накопительная система, наибольший вес приобретает солидарная, — отметила Мария Хаджиева. ЕНПФ скупал доллары, когда они укреплялись В Нацбанке рассказали, куда вложены пенсионные деньги казахстанцев. Заместитель директора департамента монетарных операций Нацбанка РК Нуржан Турсунханов немного рассказал об инвестиционном портфеле ЕНПФ и отметил, что ГЦБ сегодня являются самым надежным и самым высоколиквидным инструментом.

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