Казахстанцев ждет еще одна пенсионная реформа

Мероприятие началось с выступления заместителя председателя правления ЕНПФ Сауле Егеубаевой, что вызвало определенное недоумение. Дело в том, что с ней рядом сидела глава фонда Нурбиби Наурызбаева, которая, по всей видимости, решила отмолчаться.
Выступление Сауле Егеубаевой было посвящено истории пенсионной системы, ее различных видам и их недостаткам. Также большое внимание спикер уделила демографической ситуации, рассказав о положении дел со старением населения за последние 70 лет. Заместитель председателя правления ЕНПФ особо подчеркнула, что в мировой практике часто говорят, что накопительная пенсионная система — это зеркало экономики, и что, мол, не может в пенсионной системе быть все хорошо, когда в экономике такое творится.
Более того, спикер рассказала о том, какой будет накопительная система к 2042 — по планам, это первый год, когда на пенсию начнут выходить люди, которые не будут получать солидарные пенсии.
Следующий доклад зачитывала заместитель директора департамента рынка ценных бумаг Нацбанка РК Елена Никифорова, а ее непосредственный руководитель, директор этого департамента Мария Хаджиева, видимо, по традиции, заведенной в Нацбанке, оказывала рядом моральную поддержку своему заму.
Речь Елены Никифоровой была посвящена модернизации пенсионной системы.
— Многие страны выбрали для себя диверсифицированную модель пенсионной системы, — многозначительно начала она. — При этом модель пенсионной системы, выбранной в Казахстане, везде, где применяется, является частной, а в нашей республике — государственной.
Ради справедливости стоит отметить, что государство само приняло решение об объединении частных пенсионных фондов в ЕНПФ под свое отеческое крыло.
— Наличие в пенсионной системе только одного солидарного компонента будет постоянно требовать либо повышение пенсионного возраста, либо повышения налогов, а, может, и того, и другого, — начала стращать Елена Никифорова и сразу же предложила выход из этой ситуации. — Альтернативой этому всему является многокомпонентная пенсионная система, где ответственность за пенсионное обеспечение делят между собой государство, работодатель и сам работник. Необходимость модернизации пенсионной системы продиктована оптимизацией солидарной компоненты пенсионной системы в 2042, долгосрочными демографическими трендами и необходимостью дальнейшей оптимизации.
Спикер рассказала о том, что перед регулятором стоит задача по повышению заинтересованности населения в планировании своей пенсии через вовлечение вкладчиков в процесс управления пенсионными активами.
— При переходе на многокомпонентную пенсионную систему основными ее участниками становятся ЕНПФ, вкладчики, управляющие компании и частные управляющие компании (ЧУК). ЕНПФ будет учетным центром по всем пенсионным обязательствам и будет вести базу данных по всем индивидуальным пенсионным счётам вкладчиков. Вкладчику будет предоставлено право выбора управляющей компании. Это — основной постулат реформы. У него сохранится право перевода своих накоплений в компанию по страхованию жизни по достижению определенных условий. К тому же, сумму сверхдостаточных накоплений можно будет передать в ЧУК. Управляющие компании будут управлять пенсионными активами и обеспечивать доходность накоплений не ниже определенного уровня. При этом Нацбанк остаётся управляющим активами тех вкладчиков, которые не сделают свой выбор и не переведут накопления в управляющую компанию. Преимуществом данной системы управления пенсионными средствами является то, что инвестиционная доходность может быть выплачена вкладчику, не дожидаясь пенсионного возраста, — объяснила Елена Никифорова.
Директор департамента рынка ценных бумаг Мария Хаджиева призналась, что сейчас обсуждается вопрос реформирования пенсионной системы.
— В наших презентациях, в принципе, отражены все мировые тенденции развития пенсионных систем в мире. Эти тенденции и то, что мы можем наблюдать в Казахстане, говорит только о том, что ни одна система сама по себе не выживает. Ни накопительная, ни солидарная система в чистом виде не выживут. Это должен быть некий микс, который позволяет нивелировать недостатки каждого уровня из этих систем. Вы сами видели, что когда сбоит накопительная система, наибольший вес приобретает солидарная, — отметила Мария Хаджиева.
ЕНПФ скупал доллары, когда они укреплялись В Нацбанке рассказали, куда вложены пенсионные деньги казахстанцев.
Заместитель директора департамента монетарных операций Нацбанка РК Нуржан Турсунханов немного рассказал об инвестиционном портфеле ЕНПФ и отметил, что ГЦБ сегодня являются самым надежным и самым высоколиквидным инструментом.
— На 1 января 2016 валютнная составляющая составляла 17%. Сегодня мы нарастили их почти на 10%. Мы в течение года поэтапно покупали валюту. Наша цель — довести до 30%, — сообщил он.
После выступления Нуржана Турсунханова у генерального директора ТОО «BRB INVEST» Галима Хусаинова возник вопрос: почему ЕНПФ не увеличил валютную часть в своем инвестпортфеле до девальвации 2015?
— В прошлом году ЕНПФ ринулся на валютный рынок и начал скупать доллары. Почему фонд не сделал это до девальвации? Сейчас у нас, как сказал президент, наблюдается ревальвация тенге: тенге к доллару укрепился с 380 тенге за $1 до 300 тенге за $1. ЕНПФ вкладывал в доллары тогда, когда у нас наблюдается ослабление тенге. Естественно, это привело к снижению доходности в пенсионной системе, — возмутился Галим Хусаинов.
Спикер также призвал ЕНПФ ориентироваться на настоящее.
— Я заслушал презентации представителей ЕНПФ и Нацбанка и меня поражает, почему мы все время ориентируемся на будущее. Нам обещают, что в будущем у нас будут управляющие компании и так далее. У нас у будущем всегда все хорошо, а в настоящем — много вопросов, — заметил спикер.
Глава попечительского совета общественного фонда Ботагоз Жуманова также остановилась на инвестпортфеле ЕНПФ и отметила, что большая часть накоплений находится в банковском секторе в виде депозитов.
— Сегодня у ЕНПФ лежат сотни миллиардов тенге в 21 банке. На днях на заседании отчёта Нацбанка РК глава государства сказал, что 34 банка нам не надо, и если акционеры не докапитализируют в свои финансовые институты, у нас останется 5−6 банков, и Нацбанк вправе отнимать лицензии у БВУ, если не видит со стороны акционеров конкретных действий. Это очень щепетильный вопрос, так как регулятор, с одной стороны, размещает там деньги в виде вкладов, с другой — размещает пенсионные деньги на депозитах, что не попадает под систему гарантирования, — говорит она.
Как объяснила Ботагоз Жуманова, если банк, в котором есть пенсионные накопления, обанкротится, то КФГД не гарантирует возврата этих средств. Пенсионные вклады отправят в 4 очередь на ожидание возврата средств, как кредитора. Четвертая очередь получает потерянные средства за счет продажи имущества банка.
Таким образом, для возврата пенсионных накоплений придется ждать процесса ликвидации, который может затянутся на несколько лет.
— Согласно инвестиционной декларации ЕНПФ, пенсионные деньги должны размещаться в финансовые инструменты банковского сектора при определенных условиях, одним из которых является соблюдение банками пруденциальных нормативов (установленные центральным банком страны показатели, на которые должны ориентироваться коммерческие банки с тем, чтобы обеспечить свою устойчивость и гарантировать соблюдение интересов своих клиентов. — F). Если мы посмотрим на сайт Нацбанка, то увидим, что на 1 февраля 2017 три банка нарушили эти нормативы. И я не вижу, чтобы Нацбанк предпринимал меры для изъятия вкладов из этих БВУ. Идет прямое нарушение инвестиционной декларации. Причем в одном из банков, который нарушил пруденциальные нормативы, находится порядка 90 млрд тенге, и государство предпринимает меры по его спасению. Зачем же нам ждать часа Х? Нам нужно спасать наши накопления! Есть реально законные основания изъять депозиты из банков, которые нарушают пруденциальные нормативы, и разместить их в те, которые их не нарушают, — призвала Ботагоз Жуманова.
Вопрос сохранности пенсионных активов заставил главу ЕНПФ Нурбиби Наурызбаеву нарушить молчание.
— В статье 5 Закона «Об инвестиционном обеспечении» четко написанно, что государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений и инвестиционный доход. Поэтому в плане сохранности пенсионных накоплений сомнений не должно быть, — уверила глава фонда.
Хотя чуть позже она рассказала о том, что сама потеряла 600 тыс. тенге пенсионных накоплений.