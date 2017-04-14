Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Флаг России стал официальным в непризнанном государстве
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
Угадай легенду: тест по случаю Всемирного Дня рок-н-ролла13 апреля мир отмечает День рок-н-ролла. По этому случаю предлагаем вам пройти викторину на знание известных артистов и заодно послушать хорошую музыку.
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
СМИ: в Британии критикуют «шута» Джонсона за отказ ехать к Путину
Под Донецком ожесточенный бой с миномётами
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
«Обломает все зубы»: СМИ о визите госсекретаря США в Москву
Трамп опустился до прямых оскорблений Асада
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
14«Дарю тебе звезду»
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
08:37 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Полиция разыскивает пропавшего судью Донецкого апелляционного админсуда

Следственным управлением ГУ Нацполиции в Донецкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований в уголовном производстве по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В полицию Донецкой области поступило сообщение об исчезновении судьи Донецкого апелляционного административного суда.

Читайте также
Год системы ProZorro в цифрах: крупнейшие закупки и заказчики

«12.04.2017 в Главное управление Нацполции в Донецкой области поступило обращение от председателя суда о том, что их сотрудник не вернулся из отпуска», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.

По информации, распространенной в интернете, его задержали участники незаконных вооруженных формирований. При этом фамилия судьи не называется.

Следственным управлением ГУНП в Донецкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований в уголовном производстве по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

Проводится досудебное расследование.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шурыгина довела Первый канал до проверок в Роскомнадзоре
ЦРУ: КНДР близка к применению против США ядерного оружия
Минобороны: США не могут доказать причастность Асада к химатаке
Украину обвинили в подрыве репутации «Евровидения»
Анкара рассматривает закупку российских С-400
В Сирии ответили на слова Трампа, назвавшего Асада «животным»
«Манчестер Юнайтед» упустил победу в четвертьфинале Лиги Европы
«Голос» просит прекратить вмешательство чиновников в выборы
Спорт
«Спартак» решит судьбу Мирчи Луческу Противостояние двух столиц в 23-м туре РФПЛ предопределит итог чемпионской гонки
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери Теперь у Виктории появилась возможность выпускать под брендом «Харпер Бэкхем» косметику, игрушки и одежду, а сама Харпер, если захочет, сможет сделать карьеру в шоу-бизнесе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь