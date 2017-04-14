Полиция разыскивает пропавшего судью Донецкого апелляционного админсуда

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В полицию Донецкой области поступило сообщение об исчезновении судьи Донецкого апелляционного административного суда.
«12.04.2017 в Главное управление Нацполции в Донецкой области поступило обращение от председателя суда о том, что их сотрудник не вернулся из отпуска», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.
По информации, распространенной в интернете, его задержали участники незаконных вооруженных формирований. При этом фамилия судьи не называется.
Следственным управлением ГУНП в Донецкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований в уголовном производстве по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека).
Проводится досудебное расследование.