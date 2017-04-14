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06:18 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пенсионеры северных регионов Дальнего Востока стали заложниками территории

Депутаты Госдумы обеспокоены судьбой пенсионеров, которые не могут переехать из северных районов страны в центральные и южные.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 апреля, AmurMedia.

Людей старше 80 лет, ожидающих получения субсидии для выезда из северных районов Дальнего Востока, необходимо выделить в отдельную очередь — считают депутаты Государственной Думы от северных регионов. Эта тема стала повесткой дня в четверг, 13 апреля, на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства о госгарантиях и субсидиях для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. В настоящее время аппарат рабочей группы собирает информацию о количестве очередников старше 80 лет, сообщает корр. ИА AmurMedia (Москва).

Главным идеологом и сторонником этой инициативы стала депутат от Магаданской области Оксана Бондарь. Она рассказала об опыте общения с пожилыми жителями северных районов Дальнего Востока, люди мечтают переехать в регионы страны с более мягким климатом.

— Они говорят, что они заложники территории, они своё здоровье и молодость отдали на то, чтобы развивался Дальний восток, а сейчас они достигли пожилого возраста и теперь в 80 лет, да и в 70 лет они не имеют возможности выехать в центральные регионы страны, — рассказала Оксана Бондарь.

Сейчас существуют две особые очереди на получение жилищной субсидии. В первой стоят инвалиды, во второй неработающие пенсионеры. Возможно и появление третьей. Понятно, что очередников старше 80 лет немного, но им надо помочь, считают депутаты от регионов, районы которых приравнены к Крайнему Северу. Теперь аппарат Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока ожидает ответа из регионов на запросы о количестве пожилых очередников. Но если идея найдёт проектное воплощение, то её путь до превращения в действующий закон будет долгим: последует формулирование законопроекта, которому ещё предстоит пройти ряд думский комитетов, выдержать три чтения пленарных заседаний, заручиться одобрением Совета Федерации и получить подпись Президента РФ.

Тему жилищных субсидий для переселенцев можно считать больной для депутатов, представляющих Крайний Север и Дальний Восток. Не раз говорилось, что в России почти 200 тысяч семей северян стоят в очереди на получение жилищной субсидии, срок ожидания — более 20 лет, а тем, кто выехал в «тёплые» регионы, ждать придётся 30−40 лет. Депутаты 6 апреля рекомендовали Правительству увеличить финансирование программы жилищных субсидий с 3,9 млрд рублей до 10 млрд. Депутаты говорят, что при нынешнем финансировании многим очередникам ждать переезда ещё лет 70, а то и 100.

На сегодняшний день к Крайнему Северу и приравненным к ним территориям на Дальнем Востоке относятся районы Магаданской, Камчатской, Сахалинской, Амурской областей, Хабаровского и Приморского краёв, Республики Якутия, Чукотского автономного округа.

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