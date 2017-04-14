Минобороны РФ обвинило Вашингтон в манере «темнить»

По словам Конашенкова, если бы такие доказательства были, Вашингтон давно обнародовал бы их, а атмосфера секретности, которой он окружает свои обвинения, свидетельствует об отсутствии подтверждений.

«Если американские спецслужбы намерены и дальше держать в секрете якобы имеющиеся у них свидетельства преступлений против человечности, то такие действия могут иметь только одно объяснение: никаких бесспорных доказательств просто нет», — считает представитель Минобороны РФ.

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что разведка США якобы перехватила переговоры сирийских военных о подготовке химической атаки. «Темнить — с недавних пор любимое занятие американских спецслужб для поддержания имиджа всемогущих тайных организаций», — заявил Конашенков.

Он напомнил, что «с недавних пор» Вашингтон оправдывает «каждое нарушение международного права, и особенно совершение военной агрессии против суверенных стран» наличием у него «неких “бесспорных” доказательств злодеяний» — причем «чем они надуманней, тем более секретны».

Как сообщили «Известия» со ссылкой на министерство обороны Сирии, при ракетном ударе, который США нанесли по сирийскому военному аэродрому в качестве «ответа» на химическую атаку в Идлибе, погибло много людей — как боевиков «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация), так и мирных жителей.