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07:18 (мск), источник: СуперОмск

Трех из 16 кандидатов на пост мэра Омска отсеяли до начала собеседования

В горсовете стартовал отбор кандидатов на пост мэра Омска. Конкурсной комиссии предстоит выбрать двух претендентов из 16 заявившихся.

Источник: Reuters

У каждого кандидата есть всего 20 минут, чтобы заручиться симпатией конкурсной комиссии для выхода в финал.

Перед началом мероприятия выяснилось, что из 16 человек на собеседование пришли 13. «Прогульщики», чьи имена пока неизвестны, автоматически выбывают из гонки за пост мэра Омска.

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