Трех из 16 кандидатов на пост мэра Омска отсеяли до начала собеседования
В горсовете стартовал отбор кандидатов на пост мэра Омска. Конкурсной комиссии предстоит выбрать двух претендентов из 16 заявившихся.
В горсовете стартовал отбор кандидатов на пост мэра Омска. Конкурсной комиссии предстоит выбрать двух претендентов из 16 заявившихся.
У каждого кандидата есть всего 20 минут, чтобы заручиться симпатией конкурсной комиссии для выхода в финал.
Перед началом мероприятия выяснилось, что из 16 человек на собеседование пришли 13. «Прогульщики», чьи имена пока неизвестны, автоматически выбывают из гонки за пост мэра Омска.