Трех из 16 кандидатов на пост мэра Омска отсеяли до начала собеседования

У каждого кандидата есть всего 20 минут, чтобы заручиться симпатией конкурсной комиссии для выхода в финал.

Перед началом мероприятия выяснилось, что из 16 человек на собеседование пришли 13. «Прогульщики», чьи имена пока неизвестны, автоматически выбывают из гонки за пост мэра Омска.