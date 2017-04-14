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07:15 (мск), источник: Om1.ru

Антропенко, заявил, что будет готов уйти в отставку в случае войны с Назаровым

Бизнесмен и депутат Заксобрания сообщил, что губернатор Омской области лично дал ему «добро» на подачу документов в комиссию по выборам мэра Омска.

Сегодня, 14 апреля, процедура собеседования с кандидатами в мэры началась с депутата Заксобрания, директора по развитию компании «Основа-Холдинг» Игоря Антропенко. Собеседования с оставшимися 16 кандидатами решено было проводить в алфавитном порядке, но опоздавшие кандидаты будут выступать последними.

Перед этим председатель выборной комиссии Сергей Тодоров заявил, что омский союз предпринимателей в лице президента Дмитрия Шадрина поддержал кандидатуру Антропенко и направил соответствующее письмо.

Кандидат начал собеседование с эффектной презентации и не забыл упомянуть о проблемах экологии.

 — Город должен стать комфортным и надежным. Одно из приоритетных направлений: озеленение, экологическая составляющая. Важно построить детсады для малышей до двух лет, формировать досуговые клубы, а также сотрудничество с бизнес-сообществом, — подчеркнул Антропенко.

После чего глава фракции КПРФ в Горсовете Леонид Михайленко поинтересовался у претендента на кресло мэра, собирается ли он в качестве градоначальника «выбить» Омску статус субъекта РФ. На что Игорь Антропенко ответил, что эту проблему можно решить с помощью коррекции налогового законодательства.

 — Достаточно особого федерального закона, позволяющего использовать инструменты налоговых льгот, — ответил Антропенко.

Тем временем почетный гражданин Омска Анатолий Якуш задал вопрос, как кандидат намерен «разруливать» конфликт города и области.

Однако зарегистрированный кандидат заявил, что губернатор еще до подачи документов одобрил его участие в выборах мэра Омска. В противном случае Антропенко готов уйти с поста градоначальника, если разгорится информационная война.

Игорь Антропенко, депутат Заксобрания Омской области, кандидат в мэры Омска:

 — Вы сказали об отношениях города и области. Успешное развитие города связано с работой региональных органов власти. За два дня до подачи документов в комиссию губернатор принял меня и сказал, что относится положительно к моей кандидатуре. Шероховатостей в отношениях с областью не будет никаких. Я не буду делать город заложником противостояния и в случае информационной войны подам в отставку.

Отметим, что кандидат достаточно информирован о непростых отношениях города и области, так как поддерживает тесные отношения с некоторыми членами правительства. Так, в настоящий момент первым вице-губернатором Омской области является Андрей Новоселов — товарищ бизнесмена Антропенко, с которым они вместе работали в Хакассии, в компании «Хакасэнерго».

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