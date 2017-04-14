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08:18 (мск), источник: СуперОмск

Кандидат в мэры Пичугин сам себе выдал справку о здоровье

Интрига вокруг будущих выборов мэра Омска продолжает нарастать.

Сегодня выяснилось, что некоторые кандидаты ради кресла градоначальника не остановятся ни перед чем. Для победы кандидаты готовы на все, даже на сочинение необходимых документов «на коленке».

Так кандидат Юрий Пичугин получил от выборной комиссии отказ в регистрации претендентом на пост мэра Омска. Оказалось, что свою справку о здоровье пенсионер и индивидуальный предприниматель просто выдумал. С решением комиссии, само собой, он не согласен.

Напомним, выборная комиссия, определяющая кандидатов на пост мэра Омска уже сегодня должна предоставить несколько кандидатур в ОГС. Именно городские депутаты выберут нового градоначальника, однако для этого все претенденты должны сегодня пройти собеседование у выборщиков, которое началось сегодня в 9 часов утра.

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