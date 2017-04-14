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08:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Правительство России поддержит инвесторов Дальнего Востока на 34 млрд рублей

Субсидии могут компенсировать затраты на создание инфраструктуры, сократить расходы на присоединение к сетям.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 апреля, PrimaMedia.

Общий объем субсидий, предоставленных инвесторам, реализующим проекты на Дальнем Востоке, составит 34 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства России, сообщает ИА PrimaMedia.

«Благодаря этим субсидиям инвесторы могут компенсировать затраты на создание инфраструктуры, сократить расходы на присоединение к электрическим и газораспределительным сетям. Предельный объем таких субсидий по отобранным инвестпроектам составляет 34 млрд рублей», — отметил Дмитрий Медведев.

«Критерии отбора прозрачны и понятны инвесторам. Это объем добавленной стоимости, объем налоговых поступлений и обязательных платежей от реализации проекта во все уровни бюджетной системы, а также объем привлеченных частных инвестиций в расчете на 1 рубль государственной поддержки», — уточнил глава минвостокразвития России Александр Галушка.

Кроме того, в ходе обсуждения инвестиционных проектов Дальнего Востока Дмитрий Медведев заявил, что проект компании «Скифагро-ДВ» по созданию свиноводческого комплекса в Хабаровском крае может получить государственную инфраструктурную поддержку. «Необходимо внести изменения в перечень инвестиционных проектов, которые реализуются с поддержкой государства. Мы дополняем этот перечень проектов ещё одним: речь идёт о развитии производства мяса и мясопродуктов в Хабаровском крае», — заявил председатель правительства России.

Как добавил Александр Галушка, объем частных инвестиций в проект составит 1,9 млрд рублей, будет создано 123 новых рабочих мест. В соответствии с проектом распоряжения инвестору предоставляется федеральная субсидия в объеме 124 млн рублей на строительство подъездной автодороги, газопровода и линии электропередачи.

По словам министра, инфраструктурная поддержка инвестпроектов является одним из инструментов стимулирования экономики макрорегиона. В настоящее время для получения государственной инфраструктурной поддержки отобраны 14 инвестпроектов с объемом инвестиций 328 млрд рублей, большая часть из которых — 294 млрд рублей — частные инвестиции. Благодаря реализации проектов будет сформировано более 12 тысяч новых рабочих мест.

«Главный критерий отбора инвестпроектов — соотношение частных инвестиций и государственных средств. Это закреплено в методике отбора. Еще учитываются налоговые поступления. То есть рассматривается то, что государство получит в результате своих вложений. Мультипликатор по отдельным проектам достигает 1:12, то есть на один бюджетный рубль приходится 12 рублей частных», — отметил Александр Галушка.

Необходимым условием выделения государственной поддержки является готовность проектов к реализации, в том числе разработанная проектно-сметная документация, и подтверждение финансирования со стороны инвестора.

В настоящее время для получения государственной инфраструктурной поддержки отобраны 14 инвестпроектов с объемом инвестиций 328 млрд рублей, большая часть из которых — 294 млрд рублей — частные инвестиции. Благодаря реализации проектов будет сформировано более 12 тысяч новых рабочих мест. Инвестиционные проекты отбираются по методике, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 16 октября 2014 г. № 1055. С 2016 г. в отборе инвестиционных проектов могут принимать участие частные и государственные компании. Перечень инвестиционных проектов расширяется в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, которые он дал по итогам Восточного экономического форума.

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