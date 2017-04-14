Правительство России поддержит инвесторов Дальнего Востока на 34 млрд рублей
Субсидии могут компенсировать затраты на создание инфраструктуры, сократить расходы на присоединение к сетям.
Субсидии могут компенсировать затраты на создание инфраструктуры, сократить расходы на присоединение к сетям.
Владивосток, 14 апреля, PrimaMedia.
Общий объем субсидий, предоставленных инвесторам, реализующим проекты на Дальнем Востоке, составит 34 млрд рублей. Об этом заявил
«Благодаря этим субсидиям инвесторы могут компенсировать затраты на создание инфраструктуры, сократить расходы на присоединение к электрическим и газораспределительным сетям. Предельный объем таких субсидий по отобранным инвестпроектам составляет 34 млрд рублей», — отметил Дмитрий Медведев.
«Критерии отбора прозрачны и понятны инвесторам. Это объем добавленной стоимости, объем налоговых поступлений и обязательных платежей от реализации проекта во все уровни бюджетной системы, а также объем привлеченных частных инвестиций в расчете на 1 рубль государственной поддержки», — уточнил глава минвостокразвития России Александр Галушка.
Кроме того, в ходе обсуждения инвестиционных проектов Дальнего Востока Дмитрий Медведев заявил, что проект компании «Скифагро-ДВ» по созданию свиноводческого комплекса в Хабаровском крае может получить государственную инфраструктурную поддержку. «Необходимо внести изменения в перечень инвестиционных проектов, которые реализуются с поддержкой государства. Мы дополняем этот перечень проектов ещё одним: речь идёт о развитии производства мяса и мясопродуктов в Хабаровском крае», — заявил председатель правительства России.
Как добавил Александр Галушка, объем частных инвестиций в проект составит 1,9 млрд рублей, будет создано 123 новых рабочих мест. В соответствии с проектом распоряжения инвестору предоставляется федеральная субсидия в объеме 124 млн рублей на строительство подъездной автодороги, газопровода и линии электропередачи.
По словам министра, инфраструктурная поддержка инвестпроектов является одним из инструментов стимулирования экономики макрорегиона. В настоящее время для получения государственной инфраструктурной поддержки отобраны 14 инвестпроектов с объемом инвестиций 328 млрд рублей, большая часть из которых — 294 млрд рублей — частные инвестиции. Благодаря реализации проектов будет сформировано более 12 тысяч новых рабочих мест.
«Главный критерий отбора инвестпроектов — соотношение частных инвестиций и государственных средств. Это закреплено в методике отбора. Еще учитываются налоговые поступления. То есть рассматривается то, что государство получит в результате своих вложений. Мультипликатор по отдельным проектам достигает 1:12, то есть на один бюджетный рубль приходится 12 рублей частных», — отметил Александр Галушка.
Необходимым условием выделения государственной поддержки является готовность проектов к реализации, в том числе разработанная
В настоящее время для получения государственной инфраструктурной поддержки отобраны 14 инвестпроектов с объемом инвестиций 328 млрд рублей, большая часть из которых — 294 млрд рублей — частные инвестиции. Благодаря реализации проектов будет сформировано более 12 тысяч новых рабочих мест. Инвестиционные проекты отбираются по методике, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 16 октября 2014 г. № 1055. С 2016 г. в отборе инвестиционных проектов могут принимать участие частные и государственные компании. Перечень инвестиционных проектов расширяется в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, которые он дал по итогам Восточного экономического форума.