В Свердловской области осудят депутата гордумы за дачу ложных показаний в суде

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в суде Богаткин допрашивался три раза в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении местной жительницы Валентины Захваткиной и техника Режевского филиала «Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости» СОГП «Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Светланы Бариновой. Впоследствии судом на основании доказательств, представленных государственным обвинителем в мае 2016 года женщины признаны виновными в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Помимо этого Светлана Баринова признана виновной в подделке официального документа.

«В марте 2009 года Захваткина по результатам аукциона получила в аренду на 10 лет три земельных участка в Реже под индивидуальное жилищное строительство с арендной платой за все три участка в размере свыше 470 тыс. руб. в год. Зная, что по закону собственники объектов незавершенного строительства вправе по льготной цене приобрести в собственность земельные участки, находящиеся у них в аренде, Захваткина обратилась к технику Режевского филиала БТИ Светлане Бариновой, которая изготовила для Захваткиной подложные кадастровые паспорта на несуществующие объекты недвижимости», — сообщили в пресс-службе.

Предъявив подложные кадастровые паспорта, Захваткина получила свидетельства о государственной регистрации права собственности на несуществующие объекты незавершенного строительства. Предъявление этих документов позволило Валентине Захваткиной воспользоваться правом выкупа земельных участков по льготной цене в размере около 6,5 тыс. руб. при фактической стоимости участков свыше 700 тыс. руб.

При этом Богаткин в суде, выступая свидетелем по уголовному делу, дал заведомо ложные, несоответствующие действительности показания, указав что на арендованных Захваткиной земельных участках имелись объекты незавершенного строительства. Уголовное дело по обвинению Богаткина направлено для рассмотрения по существу в Режевской городской суд.