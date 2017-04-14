Долгожданный первый раз: как Севастополь будет избирать своего губернатора

Севастопольцы добивались права выбирать своего руководителя еще во времена Украины. Тогда этот вопрос стоял очень остро, поскольку ставленники Киева навязывали жителям антироссийскую повестку. Например, с 2006 по 2010 год город возглавлял Сергей Куницын — ставленник президента Украины Виктора Ющенко, который требовал вывести Черноморский флот из Севастополя в 2017 году, а российские гуманитарные проекты в городе (Дом Москвы, филиал Московского государственного университета, филиал Научно-исследовательского Института стран СНГ) называл недружественными и вносящими раздоры. При Куницыне ВМС Украины перестали принимать участие в совместном с ЧФ параде на День ВМФ, вставлялись «палки в колеса» любым российским инициативам и проектам. Для севастопольцев право самим выбирать себе мэров (как в остальных городах Украины) стало заветной мечтой.

После вхождения Севастополя в состав России вопрос всенародных выборов губернатора не потерял актуальности. Первый «градоначальник» Алексей Чалый пробыл на посту рекордно недолгий срок — две недели. Отношения городской общественности с назначенным вместо него Сергеем Меняйло складывались непросто. Идею внести соответствующие изменения в законодательство города и позволить севастопольцам самим выбрать замену стали отстаивать местные депутаты из группы Чалого. Но для положительного голосования им не хватало голосов. Реализовать задуманное удалось только после того, как руководителем Севастополя назначили Дмитрия Овсянникова. 24 ноября 2016 года Законодательное собрание внесло изменения в устав, касательно прямых выборов главы региона, а 14 марта 2017 года приняло закон о выборах губернатора города.

«Народный суверенитет, который прописан у нас в конституции, безусловно, через прямые выборы глав субъектов РФ осуществляется в непосредственном и явном виде. Хотя и другой вариант, когда Законодательное собрание выбирает из тех кандидатур, которые представлены президентом РФ, это тоже демократическая норма, и она имеет право на существование. Но нам все-таки кажется, что норма, когда севастопольцы будут выбирать главу субъекта, будет больше удовлетворять их потребностям…», — объясняла необходимость прямых выборов главы региона спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева.

Что в законе.

Баллотироваться на пост губернатора могут граждане России, которые на день голосования достигли 30 лет, за исключением недееспособных, заключенных, претендентов с двойным гражданством или видом на жительство в другой стране, осужденных за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, преступлений экстремистской направленности, при условии неснятой и непогашенной судимости. Казалось бы, это означает практически всеобщий доступ к главному креслу в городе-герое. На деле же есть нюансы.

Согласно местному закону о выборах губернатора, правом выдвижения кандидата на выборы наделены только политические партии.

«Депутаты приняли закон без возможности самовыдвижения. По моему личному мнению, способ самовыдвижения не оправдал себя как демократический институт. Способ самовыдвижения часто используют в технических целях. Например, чтобы оттянуть голоса у кандидата на выборы выставляют его однофамильца. Когда кандидата выдвигает партия — это совершенно другой уровень ответственности», — пояснил депутат Заксобрания Борис Колесников, который также является секретарем севастопольской ячейки «Единой России».

Эта норма не запрещает баллотироваться беспартийным. Каждая партия определяется с кандидатом согласно своему уставу и законодательству — им может быть человек и без партпринадлежности, но не может быть представитель другой партии. Например, «Единая Россия» проводит внутрипартийное голосование, где за право выдвигаться от партии соревнуются пять кандидатов, в том числе, и не единороссы. «В КПРФ проводится партийная конференция, которая определяет кандидата для участия в выборах», — рассказал РИА Новости (Крым) первый секретарь севастопольского горкома компании Василий Пархоменко. У каждой организации — свой определяемый только ею механизм.

Но, пожалуй, самый сложный момент для выдвижения кандидата в губернаторы Севастополя — муниципальный фильтр. Чтобы получить право бороться за пост, претендент должен заручиться поддержкой 10% депутатов муниципальных образований, которые представляют не менее ¾ округов. В Севастополе всего насчитывается 10 муниципальных округов и 120 муниципальных депутатов. То есть кандидату требуется собрать в поддержку подписи 12 депутатов, которые представляют 8 муниципальных образований. Но дело в том, что большинство муниципальных депутатов — 75 из 120 — были избраны от «Единой России». Более того, ни у одной другой партии, помимо «Единой России», нет «своих» депутатов в необходимых для выдвижения кандидата 8 округах. Ближе всего к партии власти расположились коммунисты, у которых 12 депутатов в 7 муниципальных образованиях. У «Справедливой России» тоже 12 депутатов, но всего в 4 округах. У других партий «штыков» еще меньше (ЛДПР — 4, «Великое Отечество» — 1, Партия ветеранов России — 1). Остальные депутаты избраны в качестве самовыдвиженцев. И хотя закон не запрещает муниципальным депутатам, которые избирались от одних партий поддержать кандидатов от других, опрошенные РИА Новости (Крым) эксперты сомневаются в таком развитии сюжета.

«Нынешнее руководство города не заинтересовано в конкурентных выборах», — рассказал РИА Новости (Крым) председатель совета севастопольского отделения «Справедливой России» Евгений Дубовик.

Такой же точки зрения придерживаются и в КПРФ. «Закон плохой, принят под одного человека, в нем созданы искусственные барьеры», — отметил Пархоменко.

Заместитель Общественной палаты города Олег Гасанов напомнил, что жители Севастополя при обсуждении законопроекта о выборах главы региона просили Заксобрание понизить муниципальный фильтр до 5%, но депутаты к мнению горожан не прислушались.

«Федеральный закон о выборах высшего должностного лица субъектов РФ определяет возможность введения муниципального фильтра. Муниципальный фильтр может быть введен в виде поддержки от 5 до 10% муниципальных образований. К сожалению, в Севастополе была взята самая высшая планка — 10%, несмотря на то, что жители города просили эту планку понизить до 5%», — сказал он РИА Новости (Крым).

В свою очередь Борис Колесников подчеркнул, что параметры муниципального фильтра определяет не местный парламент, а Госдума. «Пусть местные организации просят своих представителей в Госдуме менять федеральное законодательство, если их что-то не устраивает», — отмечает он.

Впрочем, несмотря на препоны, партии все же готовы вступить в бой за кресло губернатора, правда, объединив усилия. «Сразу 10 политических партий Севастополя (КПРФ, “Справедливая Россия”, “Патриоты России”, “Родина”, “Великое Отечество”, Партия ветеранов России и т. д. ) создали межпартийный совет. В мае мы проведем народный референдум, где севастопольцы могут баллотироваться в качестве самовыдвиженцев. 3−4 человека, которые наберут большинство голосов, смогут получить поддержку партий для участия в выборах. Возможно, это будет единый народный кандидат», — подчеркнул Дубовик.

Проголосуют и солдаты, и студенты.

Выборы губернатора Севастополя назначает местный парламент не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Согласно федеральному законодательству, день выборов назначается на второе или третье воскресенье сентября. То есть, депутаты должны принять решение о выборах губернатора в течение июня.

Помимо жителей города в выборах могут принимать участие и иногородние граждане, но для этого они должны быть зарегистрированы по месту пребывания на территории города не позднее, чем за три месяца до дня голосования. Кроме того, для участия в выборах приезжие готовы обратиться с соответствующим заявлением в СГИК.

Вопрос об участии в выборах иногородних активно обсуждался горожанами перед принятием закона. В Севастополе проходят службу тысячи военнослужащих ЧФ, а также учится немало приезжих студентов. Жители опасаются, что их голоса могут использовать в интересах определенных кандидатов. Но это, опять же, норма федерального законодательства, которую местные парламенты не вправе менять.

Севастопольцы, которые в день выборов по какой-то причине не смогут голосовать на своем участке, могут получить открепительный талон и проголосовать на любом другом участке города. В других регионах жители Севастополя, согласно закону, проголосовать не смогут.

После официальной публикации решения о назначении выборов партиям дается 30 дней на выдвижение своего кандидата. Полный пакет документов для регистрации кандидата должен быть подан в Севастопольскую городскую избирательную комиссию (СГИК) не ранее чем через 31 день и не позднее чем через 40 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов губернатора. После приема документов СГИК в течение 10 дней проверят бумаги, и принимет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации. За 28 дней до дня голосования начинается предвыборная агитация в СМИ, которая заканчивается за день до голосования.

Согласно закону, кандидат обязан назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам. В обязанности этого человека входит распоряжение средствами избирательного фонда, предельный размер которого составляет 100 млн рублей. Избирательный фонд может наполняться из собственных средств кандидата (не более 1% от предельного размера фонда), за счет партийных средств (не более 50%), добровольные пожертвования (не более 0,5% от предельного размера фонда для каждого гражданина), добровольные пожертвования юридических лиц (не более 1%).

Кроме того, кандидат вправе назначить не более 100 своих доверенных лиц, которые должны вести агитационную деятельность в его пользу.

Результаты выборов должны быть оглашены не позднее чем через 10 дней после голосования. Избранным признается кандидат, который набрал более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если ни одни кандидат не смог заручиться такой поддержкой жителей, то через 21 день назначается повторное голосование. В нем принимают участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

Если по какой-то причине волеизъявление не состоялось, назначаются повторные выборы. Срок — не позднее чем через три месяца со дня голосования на основных выборах.

Губернатор Севастополя избирается сроком на пять лет.

Низкая конкуренция.

О своем намерении баллотироваться уже заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. В конце марта он подал заявку на участие во внутрипартийном голосовании «Единой России». Вместе с ним пойти на праймериз решились председатель совета Андреевского муниципального образования Севастополя Павел Сысуев, сопредседатель севастопольского отделения ОНФ Владимир Немцев, коммерческий директор ООО «Дар» Сергей Лисейцев и индивидуальный предприниматель Алексей Макушин.

Помимо «Единой России» в Законодательном собрании также представлена ЛДПР. «Кандидат от нас обязательно будет, но подробности расскажу на следующей неделе», — сказал РИА Новости (Крым) депутат Заксобрания Севастополя от ЛДПР Илья Журавлев.

От «Справедливой России» на выборы планировал пойти Евгений Дубовик, который при Сергее Меняйло занимал должность и. о. заместителя губернатора. Своего претендента планировали выдвинуть севастопольские коммунисты, а также другие небольшие партии. Но, взвесив свои шансы на участие в избирательной гонке, партии «без власти» решили объединиться и выдвинуть единого кандидата. О том, кто это будет, станет известно в мае.

Известный в Севастополе бизнесмен, общественник и член партии «РОСТА» Олег Николаев также не исключает своего участия в выборах главы города. «Я сейчас наблюдаю за ситуацией в Севастополе, пока она мне не нравится, поэтому я сохраняю возможность такого шага», — сказал он РИА Новости (Крым).

А вот Алексей Чалый в интервью радио «Спутник в Крыму» сообщил, что не только не будет баллотироваться, но и не планирует выдвигать никого из своих соратников.