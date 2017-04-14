На прощальной встрече с омичами Двораковский рассказал, как научился выживать в политике

Помимо общественников послушать, по сути, прощальную речь мэра собрались чиновники, депутаты горсовета и Заксобрания, предприниматели и строители. Любопытно, что в это же самое время в горсовете конкурсная комиссия проводит собеседование с кандидатами на пост мэра.

Свою речь Вячеслав Двораковский начал с подсчета дней, которые он проработал, и дней, которые остались до истечения его полномочий.

«1762. Спросите, что это за число? Это количество дней, каждый из которых был наполнен совместной с вами работой и неограниченной ответственностью за ее результаты перед омичами. И вот сегодня, когда до окончания срока моих полномочий осталось меньше ста дней, я обращаюсь к вам, уважаемые земляки, с итогами этой работы, словами благодарности за участие и поддержку», — обратился к присутствующим Двораковский.

По словам мэра, за 5 лет его работы были разные дни, в том числе и дни разочарований, которые, как подчеркнул Двораковский научили его жить в политике.

«Честно скажу: были дни разочарований. В результате для себя уяснил: разочарование — способ научиться жить в политике и добиваться в ней успеха. В целом это был чрезвычайно сложный путь, который потребовал от меня изначально — исключить мысль о личном “успехе — неуспехе” перед лицом дела», — заявил Вячеслав Двораковский.