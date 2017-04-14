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10:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты ЗС Приангарья одобрили законопроект Бердникова о школьном питании

Он будет рассмотрен на ближайшей сессии областного парламента.

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области единогласно приняли решение рекомендовать принять в первом чтении на ближайшей сессии областного парламента законопроект мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, касающийся ежегодной индексации затрат из областного бюджета на бесплатное питание школьников из многодетных и малообеспеченных семей. Также законопроектом предусмотрено закрепление размера стоимости бесплатного питания в размере 30 рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе регионального ЗС.

Напомним, в муниципалитетах области на питание школьников тратятся разные средства. Например, в Иркутске стоимость питания на одного ученика в день составляет 58 рублей, из них 15 рублей компенсируется из областного бюджета, остальная часть — из городской казны. По состоянию на 1 января 2017 года в иркутских школах бесплатно питаются 21,6 тысячи учащихся из многодетных и малообеспеченных семей. Чтобы улучшить качество питания учеников, Дмитрий Бердников предлагает повысить размер выплаты из областного бюджета на одного учащегося до 30 рублей в день. Ранее данная инициатива главы областного центра была также поддержана депутатами городской Думы, Ассоциацией муниципальных образований региона, Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области Светланой Семеновой, Уполномоченным по правам человека в Иркутской области Валерием Лукиным. Отрицательное заключение дал только губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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