Беларусь является хорошим примером для Молдовы — Додон

14 апреля, Бишкек /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Беларусь является хорошим примером для Молдовы. Об этом Президент Молдовы Игорь Додон заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Бишкеке, передает корреспондент БЕЛТА.

«О Беларуси в Молдове люди очень хорошо знают и завидуют очень многим хорошим вещам и реформам, которые происходят в вашей стране. Очень часто приводят в пример, что Беларуси удалось сохранить и то хорошее, что было в советское время, и сельское хозяйство, и инфраструктурные проекты. Для нас это является хорошим примером. Говорю это честно и открыто», — подчеркнул Игорь Додон.

Президент Молдовы обратил внимание, что часто ставит в пример Беларусь и западным партнерам, которые периодически ее критикуют. «Давайте реально посмотрим, что происходит в экономике Беларуси. Этим не могут гордиться даже многие европейские страны», — заявил он.

Игорь Додон добавил, что между Молдовой и Беларусью сложились хорошие дружеские и братские двусторонние связи, государства активно развивают сотрудничество по разным направлениям. «Я рад, что мы наконец-то лично познакомились, — отметил Президент. — Думаю, что наша личная встреча — новый этап в наших двусторонних отношениях».

Президент Молдовы сказал, что в июле рассчитывает встретиться с Александром Лукашенко уже на территории Беларуси и вместе детально обсудить развитие двусторонних отношений, придав новый импульс их развитию.