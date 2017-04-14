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10:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Глава воронежского УФАС Владимир Рохмистров ушел в отставку

Экс-чиновник руководил ведомством с 2009 года.

Руководитель управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области Владимир Рохмистров покинул свой пост в среду, 12 апреля. Чиновник ушел на пенсию, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в ведомстве.

Владимир Рохмистров руководил региональным УФАС с августа 2009 года. Теперь временно исполняющим обязанности главы ведомства назначили Андрея Логошина, который был замом Рохмистрова. Логошин также находится на должности начальника информационно-аналитического отдела. Когда в ведомстве назначат официального руководителя, пока неизвестно, отметил в разговоре с корреспондентом РИА «Воронеж» Андрей Логошин.

Справка РИА «Воронеж»

Владимир Рохмистров родился в 1956 году в Липецкой области. После окончания Воронежского технологического института, в 1978 году, начал трудовую деятельность в должности инженера-механика по оборудованию Липецкого молкомбината. Затем был назначен главным инженером строящегося Липецкого гормолзавода. С января по декабрь 1981 года работал старшим научным сотрудником Ставропольского политехнического института, после был аспирантом, начальником научно-исследовательского сектора и проректором по научной работе института.

С январь 1992-го по март 1997-го руководил Ставропольским территориальным управлением Государственного комитета РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур (ГКАП России). С март 1997 года и по январь 1999-го был начальником Ставропольского территориального управления ГАК России, следующие пять лет — руководителем Ставропольского территориального управления Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России). С июня 2004-го и по август 2009-го являлся руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю, откуда перешел в воронежское УФАС.

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