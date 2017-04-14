Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
В РФ запретили изобретение россиянина, популярное во всем мире
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Глюк’oZa готовится к рождению третьего ребенка
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
СМИ: в Британии критикуют «шута» Джонсона за отказ ехать к Путину
Под Донецком ожесточенный бой с миномётами
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
«Обломает все зубы»: СМИ о визите госсекретаря США в Москву
Трамп опустился до прямых оскорблений Асада
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Уйгурская проблема Китая
14«Дарю тебе звезду»
10:29 (мск), источник: Publika.md

В парламенте обсудили увеличение пенсий для ветеранов и ограничение иммунитета судей

Пенсии по инвалидности для ветеранов войны в Афганистане и участников конфликта на Днестре увеличили. Соответствующий закон депутаты утвердили накануне.

Источник: Publika.md

Пенсии по инвалидности для ветеранов войны в Афганистане и участников конфликта на Днестре
увеличили. Соответствующий закон депутаты утвердили накануне. Об этом и других парламентских новостях — короткой строкой.

Читайте также
Новые правила пересечения границы

Пенсии ветеранов, которые несли срочную службу и получили инвалидность тяжелой степени, составит три с половиной тысячи леев. Это почти на две тысячи больше, чем сейчас. Пенсии ветеранов с инвалидностью выраженной степени выросли на тысячу с лишним леев — до двух с половиной тысяч. Ветераны с инвалидностью средней степени будут получать полторы тысячи, или на 600 леев больше. Поправки вступают в силу с 1 марта 2017.

Первое чтение прошли поправки в Конституцию, предусматривающие ограничение иммунитета судей. Их предлагается привлекать к ответственности за совершеные преступлений без согласия Высшего совета магистратуры. Документ также предусматривает, что судей Высшей судебной палаты будет назначать не парламент, а президент — по предложению ВСМ. Судей судебных инстанций первого уровня и апелляционных палат будут предлагается назначать не на пять лет, а до наступления пенсионного возраст.

При этом президент сможет отклонить кандидатуру на должность судьи всего один раз. Среди положений законопроекта продление на два года — до шести лет — мандата судей ВСМ, а также исключение из состава Высшего совета магистратуры генерального прокурора и председателя Высшей судебной палаты.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о дополнении Конституции главой «Народный адвокат». Авторы инициативы предлагают назначать его на семь лет, а отзывать голосами 67 законодателей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ЦРУ: КНДР близка к применению против США ядерного оружия
Минобороны: США не могут доказать причастность Асада к химатаке
МИД РФ предложил проект конвенции по борьбе с киберпреступностью
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
ЕВU подтвердил, что Россия не будет участвовать в Евровидении
«Манчестер Юнайтед» упустил победу в четвертьфинале Лиги Европы
«Голос» просит прекратить вмешательство чиновников в выборы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь