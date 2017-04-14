В парламенте обсудили увеличение пенсий для ветеранов и ограничение иммунитета судей

Пенсии по инвалидности для ветеранов войны в Афганистане и участников конфликта на Днестре увеличили. Соответствующий закон депутаты утвердили накануне. Об этом и других парламентских новостях — короткой строкой.

Пенсии ветеранов, которые несли срочную службу и получили инвалидность тяжелой степени, составит три с половиной тысячи леев. Это почти на две тысячи больше, чем сейчас. Пенсии ветеранов с инвалидностью выраженной степени выросли на тысячу с лишним леев — до двух с половиной тысяч. Ветераны с инвалидностью средней степени будут получать полторы тысячи, или на 600 леев больше. Поправки вступают в силу с 1 марта 2017.

Первое чтение прошли поправки в Конституцию, предусматривающие ограничение иммунитета судей. Их предлагается привлекать к ответственности за совершеные преступлений без согласия Высшего совета магистратуры. Документ также предусматривает, что судей Высшей судебной палаты будет назначать не парламент, а президент — по предложению ВСМ. Судей судебных инстанций первого уровня и апелляционных палат будут предлагается назначать не на пять лет, а до наступления пенсионного возраст.

При этом президент сможет отклонить кандидатуру на должность судьи всего один раз. Среди положений законопроекта продление на два года — до шести лет — мандата судей ВСМ, а также исключение из состава Высшего совета магистратуры генерального прокурора и председателя Высшей судебной палаты.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о дополнении Конституции главой «Народный адвокат». Авторы инициативы предлагают назначать его на семь лет, а отзывать голосами 67 законодателей.