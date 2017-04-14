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10:06 (мск), источник: Интерфакс

Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения США «матери всех бомб»

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Применение Соединенными Штатами одной из мощнейших неядерных бомб в Афганистане привело к ликвидации, минимум, 36 боевиков группировки «Исламское государство». Об этом сообщает в пятницу телеканал CNN о ссылкой на Минобороны Афганистана.

Источник: Reuters

Кроме того, удалось уничтожить три подземных тоннеля, оружие и боеприпасы, уточняет телеканал.

Отмечается, что мирные жители в результате удара не пострадали.

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Как сообщалось, США сбросили мощнейшую из имеющихся в их распоряжении неядерных авиабомб на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ) в провинции Нангархар в Афганистане.

По информации телеканала, речь идет о неядерной бомбе GBU-43B весом в 9,5 тонны, также известной как «мать всех бомб».

Впервые она была испытана в 2003 году, с тех пор до настоящего момента не применялась.

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (МОАВ) — это фугасная авиабомба, имеет длину 9,17 м и диаметр 102,9 см, вес бомбы составляет 9,5 тонны, из которых 8,4 тонны приходится на взрывчатое вещество, представляющее собой смесь гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 км от эпицентра.

Комментарии
1
ДК
"36 боевиков погибло" исходя из ее размеров она похоже просто придавила их, действительно мать всех бомб
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