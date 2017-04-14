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10:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Спикер краевого парламента встретился с жителями Лесозаводска

12 апреля на территории Лесозаводского городского округа с рабочим визитом находился председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Иванович Ролик.

Источник: ДЕЙТА

Его сопровождали глава ЛГО Олег Николаевич Павкин и глава администрации городского округа Андрей Савельевич Суханов.

В первую очередь руководитель приморского парламента лично ознакомился с ходом аварийно-восстановительных работ на улицах Сахалинская и Камчатская — на одной из окраин Лесозаводска, наиболее пострадавшей от прошедшего в минувшем году тайфуна Лайонрок. Автомобильные дороги здесь были в короткие сроки восстановлены, укрепление береговой линии продолжается. Александр Ролик выразил удовлетворение ходом работ, отметив их достаточно высокое качество.

В селе Урожайное, в крестьянском (фермерском) хозяйстве Трубицына В. Т. Александр Иванович Ролик ознакомился с организацией хранения, предпродажной подготовки, а также фасовки картофеля и овощей. Современные складские помещения для данной продукции рассчитаны на 4000 тонн. Они были возведены благодаря краевым программам софинансирования. Из года в год данное хозяйство обеспечивает экологически чистой продукцией жителей Лесозаводска, Дальнереченска, Кировки, Уссурийска, Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. Председатель депутатского корпуса Приморского края встретился с работниками крестьянского (фермерского) хозяйства и ответил на поступившие в его адрес вопросы. На сегодняшний день в КФХ Трубицын В. Т. имеется полный набор высокопроизводительных почвообрабатывающих и уборочных агрегатов, создан необходимый запас семян, удобрений, что позволяет земледельцам рассчитывать на проведение уже в ближайшие дни весенне-полевых работ в лучшие агротехнические сроки.

Также, являясь куратором Федерального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «России важен каждый ребенок», Александр Ролик посетил КГБУСО «Лесозаводский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жемчужинка». Усилиями взрослых, при непосредственном участии самих воспитанников центра, в нем делается многое для того, чтобы во всех помещениях было уютно и чисто, чтобы каждый ребенок имел возможность не только полноценно отдохнуть и оздоровиться, но и воспользоваться развивающими играми, подготовиться к школьным занятиям.

Региональным отделением Партии «Единая Россия» осенью 2016 года было принято решение о финансировании изготовления окон. В «Жемчужинке» установлены современные качественные стеклопакеты. Как отметил Ролик: «Мы будем и в дальнейшем оказывать помощь в ремонте реабилитационного центра».

Сотрудники центра и его маленькие хозяева пригласили гостей на чаепитие. Ребята задавали Александру Ивановичу Ролику самые разные вопросы — где родился, были ли у него в школе двойки и занимался ли спортом??? Исчерпывающие ответы вполне удовлетворили любопытство детей. После чего последовал обмен подарками: реабилитационному центру были переданы в великолепном исполнении изданная книга Арсеньева и кондиционер, а гостю из Законодательного Собрания края — картина, выполненная детскими руками.

«Здесь у вас созданы прекрасные условия. Я желаю вам расти не только здоровыми, развитыми детьми, не только хорошо учиться в школе, но и жить дружно», — сказал Александр Иванович Ролик, обращаясь к воспитанникам реабилитационного центра. — «Пусть эта дружба запомнится на всю жизнь!».

В кабинете главы Лесозаводского городского округа Александр Ролик провел личный прием граждан. Оказание помощи ветерану Великой Отечественной войны в получении слухового аппарата, поддержка в финансировании поездки на первенство России лесозаводского спортсмена, капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома и установка детской площадки на придомовой территории, ходатайство о поощрении жителя ЛГО Почетной грамотой Законодательного Собрания Приморского края — по всем этим вопросам, в процессе обращения граждан, были приняты исчерпывающие решения или намечены пути их практической реализации.

На встрече с депутатами Думы Лесозаводского городского округа 5 созыва председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик рассказал о том, какая работа была проведена избранным в 2016 году новым депутатским корпусом. Основным итогом его работы на сегодняшний день стало принятие 97 краевых законов. Отдельно председатель приморского парламента остановился на некоторых проблемах Лесозаводского городского округа. Большинство вопросов, с которыми обращаются жители в местные органы власти, надо и решать на местах, отметил Александр Ролик. Но, безусловно, есть и такие вопросы, которые не решить без поддержки краевого центра. Наглядный пример — автодорожный мост через реку Уссури. Давно назрел вопрос о его передаче из муниципальной собственности в краевую.

В заключение своего пребывания на территории ЛГО Александр Ролик принял участие в торжественном Собрании, посвященном 20 летию Думы Лесозаводского городского округа.

Улугбек Тимуридов.

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